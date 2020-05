L’ex leader della maggioranza al Senato Harry Reid ammette che il Congresso ha studiato gli UFO

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la notizia che il Pentagono ha finalmente rilasciato tre dei video UFO autentici declassificati e verificati, realizzati dai piloti della Marina. Successivamente, il Giappone ha annunciato di voler “stabilire procedure” per gestire gli incontri con gli UFO a causa dei video del Pentagono. A queste notizie si sono aggiunte nelle ultime ore le dichiarazioni dell’ex leader della maggioranza al Senato americano Harry Reid che ha confermato la sua convinzione che gli alieni esistano in una nuova intervista. Il politico americano ha pure detto che le sue convinzioni sono basate su ciò che ha imparato dai due programmi del Pentagono che ha guidato che erano “progettati per cercare e studiare gli UFO, i fenomeni aerei non identificati e le tecnologie di propulsione avanzate. ”

UFO: ecco cosa ha dichiarato l’ex capo del Senato americano Harry Reid

Questi due programmi, denominati Advanced Aerospace Threat and Identification Program e Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Program, hanno ricevuto un finanziamento di 22 milioni di dollari tra il 2007 e il 2012 attraverso un “budget segreto” del Congresso e venivano gestiti da una società chiamata Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, che lavorava insieme al Pentagono. Reid ha anche ammesso che nonostante il Pentagono affermasse che il suo AATIP non aveva nulla a che fare con gli UFO , era ” un programma UFO e fin dall’inizio è stato progettato per essere un programma di questo tipo”.

Per quanto riguarda il motivo per cui il Pentagono e l’NSA sono così stretti su tutto ciò che riguarda gli UFO, Reid ha detto: “Penso che i legislatori abbiano paura di essere accusati di sprecare dollari dei contribuenti. Persino alcuni membri del mio staff mi hanno detto di stare lontano da tutto questo. Ma non ho mai guardato indietro. ”

