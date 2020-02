Lexus conferma le sue novità per il Motor Show di Ginevra 2020

Lexus ha annunciato ufficialmente quali saranno le novità che saranno presentate al Motor Show di Ginevra 2020. Il marchio premium giapponese sarà presente a questo importante evento e il suo impegno ruoterà attorno all’elettrificazione e alla tecnologia. Potremo conoscere nuovi modelli come la Lexus UX 300e. La LF-30 Electrified, che ha debuttato alla fine dello scorso anno nell’ambito del Tokyo Motor Show 2019 , farà la sua comparsa. È un’importante concept car che vanta la strategia ” Lexus Electrified “. Segna i passi che il marchio giapponese seguirà nel suo processo di elettrificazione e, in definitiva, un impegno per la mobilità completamente elettrica. Ricordiamo che oggi questa azienda è un punto di riferimento nella tecnologia ibrida.

Un altro dei modelli che debutterà prima del pubblico europeo sarà la UX 300e , la prima auto elettrica della Lexus . È stato presentato in Cina, in particolare nella Guangzhou Hall e sarà la prima volta che debutterò davanti al pubblico in territorio europeo. Il suo arrivo presso i concessionari occidentali è previsto per la fine dell’anno. Avrà un’autonomia di 300 chilometri secondo il ciclo WLTP.

La LC 500 Cabrio sarà presente anche a questo importante evento per l’industria automobilistica europea. Infine, la variante di carrozzeria convertibile Lexus LC sarà una realtà. Offrirà un’esperienza di guida molto emozionante e all’aperto. Tutto condito dal design elegante che caratterizza la gamma LC Coupé. Ultimo ma non meno importante, potremo conoscere anche la nuova ES 300h live con specchietti retrovisori digitali. La berlina ibrida punterà su questa tecnologia che inizia a diffondersi tra i marchi premium.

