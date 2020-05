Lexus UX Midnight Edition, nuova edizione speciale per l’Italia

La Lexus UX sta guadagnando popolarità nel mercato. Fino ad ora, è il modello di accesso all’offerta del marchio giapponese e, come tale, beneficia di una nuova edizione speciale che gli consente di avere attrezzature più estese ed un’estetica tanto elegante quanto sofisticata e sportiva che offre il colore nero. Si chiama Lexus UX Midnight Edition ed è venduta solo in Italia. Il crossover giapponese è presentato con l’intero corpo dipinto in nero metallico, così come la griglia del radiatore. La nota discordante è data dalla speciale finitura opaca dei cerchi in lega da 18 pollici e dai profili della griglia in alluminio e dal basamento e protezioni posteriori, dettagli del pacchetto SUV.

Lexus lancia in Italia l’edizione speciale Lexus UX Midnight Edition

Lo stesso colore nero lo troviamo anche all’interno, sia nel cruscotto che nel rivestimento dei sedili, riproducendo lo stile Premium dell’esterno, con un tocco più lussuoso che può essere visto anche nelle strisce dei davanzali illuminati quando il veicolo viene aperto.

Lexus UX Midnight Edition dispone anche di numerose attrezzature standard: Piattaforma multimediale “Lexus Media Display” con schermo da 7 “, Aggiornamenti over-the-air (OTA) per le mappe del browser, Supporto per Apple CarPlay e Android Auto, Sistema di sicurezza Lexus +, Sistema pre-crash con rilevazione pedonale, anche di notte, Rilevazione del ciclista diurno, Lane Keep Assist con funzione di avviso, Fari a LED automatici, Riconoscimento del segnale stradale, Controllo adattivo della velocità di crociera con funzione di avvio e arresto. Rilevamento del punto cieco con avviso di traffico trasversale posteriore, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

La Lexus UX Midnight Edition, venduta in Italia , viene offerta in combinazione con la versione UX 250h, un ibrido che ha un motore a benzina da 2,0 litri e un motore elettrico con il quale sviluppa una potenza massima di 184 CV, disponibile sia con la trazione anteriore nel suo insieme.

