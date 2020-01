LG Oled C9: caratteristiche e prezzo

Il recente, recentissimo, modello di Smart TV della casa coreana, LG Oled C9 potrebbe essere il migliore che la casa abbia sfornato. Andiamo a scoprirne caratteristiche e prezzo di questo gioiello della tecnologia Home Theatre.

LG Oled C9: caratteristiche della smart Tv

Disponibile in Italia dalla seconda metà del 2019, il Tv LG Oled C9 si è presentato come uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato. Disponibile ad un prezzo di quasi 2,500 Euro, ha un design semplice e minimale, sottili bordi neri e un pannello particolarmente sottile nella parte alta. E’ invece nella parte sottostante applicato il box con tutta l’elettronica.

Il pannello OLED del LG Oled C9 ha una risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel) e una diagonale di 55 pollici nella sua versione Top, ed è dotato praticamente di tutte le tecnologia dinamiche (HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision), di upscaling a 4K per contenuti a risoluzione inferiore. La Smart TV ha un sistema operativo WebOS 4.5, con tante applicazioni già preventivamente installate e molte altre disponibili su LG Content Store. In LG Oled C9 sono incluse 4 porte HDMI 2.1, ben 3 porte USB tra cui una USB 3.0, un’uscita ottica digitale, uno slot PCMCIA per CAM card, oltre naturalmente ai connettori per le antenne terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Ovviamente, la Smart TV con la quale potrete disporre dei vari servizi con app Netflix, YouTube, Dazn e Google Play, tra le altre, dispone anche di connettività WiFi Dual Band e connettività bluetooth. Insomma, un modello decisamente di ultima generazione ad un prezzo corposo, ma giusto.

