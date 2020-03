Libri: ecco dove scaricarli gratuitamente

In questo periodo di emergenza da Covid-19 e che ci obbliga di stare a casa, quale migliore occasione per dedicarci alla lettura e passare un po’ del nostro tempo, e per questo ci sono dei siti dove si possono scaricare gratuitamente migliaia di ebook.

Libri: ecco i siti dove poterli scaricare in modo gratuito

In questi giorni siamo forzatamente bloccati a casa e perché non dedicare un po’ del nostro tempo alla lettura sfruttando il periodo in cui si possono scaricare gratuitamente dai siti migliaia di ebook.

Solitamente la prima cosa che si fa quando si sta a casa è usare il computer, il telefonino, guardare le serie tv, sia quelle nuove che quelle le vecchie, oppure i grandi classici. In questi giorni poi molti si stanno dedicando tramite i siti a lezioni di fitness, e allora perché non inserire una bella oretta di lettura di un buon libro al giorno.

Sono molte le case editrici e i siti che hanno messo a disposizione di tutti migliaia di ebook scaricabili gratuitamente. Ad esempio gli abbonati Amazon Prime hanno la possibilità di accederci tramite il servizio Prime Reading o sfruttare e beneficiare i due mesi in modalità gratuita del servizio Kindle Unlimed avendo così accesso ad un enorme catalogo di fumetti e libri.

Ad esempio sul sito Mondadori sono disponibili migliaia di ebook gratuiti e tantissimi libri a prezzi convenienti con sconti eccezionali. Fino alla data del 5 aprile, Bookrepublic, ogni giorno metterà online a disposizione i titoli più richiesti in download gratuito.

Se l’interessamento è per i saggi e per i libri di approfondimento, la casa editrice più che famosa e storica, il Saggiatore, ha preso una decisione che farà molto felice i lettori, regala eBook ogni due giorni, e lo farà direttamente dal proprio sito store online, non rimane che approfittarne.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube