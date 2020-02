Lidl, Aldi e Tesco: richiamati yogurt prodotti da Muller, presenza di frammenti di metallo

Lidl, Aldi e Tesco hanno pubblicato un avviso ai consumatori sul loro sito ufficiale di una possibile presenza di piccoli frammenti di metallo negli yogurt prodotti da Muller. Il richiamo per ora è stato fatto nei paesi dell’Europa Nord-occidentale, ma ciò non toglie che i signori consumatori facciano attenzione dappertutto, anche in Italia. Il pericolo è serio e si consiglia di non usare il prodotto.

Lidl, Aldi e Tesco richiamano gli yogurt Muller

La presenza dei corpi estranei è dovuta alla scoperta di un guasto che è avvenuto ad un macchinario che lavora alla preparazione degli yogurt, e precisamente al nastro che supporta le cinghie che vengono usate per trasportare la frutta nella fabbrica. Il rullo preposto a questo tipo di lavoro si è disallineato causando una probabile caduta di alcuni piccoli pezzi di metallo accidentalmente nella frutta.

L’allerta è in gran parte in Europa, e per questo Muller sta richiamando, a scopo precauzionale per i consumatori, alcuni lotti dei seguenti prodotti:

Muller Fruit Corner e Mullerlight

Muller Bliss Mascarpone

Muller Race

Anche se Muller per ora dichiara di non aver trovato nessun metallo negli yogurt controllati, raccomanda attenzione a tutti i consumatori e per adesso di evitare di consumare i prodotti sopra citati.

Bisogna fare molta attenzione, i rischi per la salute ingerendo un pezzo di metallo potrebbero rivelarsi gravi, si potrebbero verificare delle piccole lesioni.

Per tutti i consumatori che riscontrano di avere il prodotto in casa, lo possono riportare dove lo hanno acquistato e chiederne il cambio con un altro prodotto. Possono richiedere anche il rimborso dell’importo pagato anche se non hanno più lo scontrino che ne attesta l’acquisto.

