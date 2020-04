Potrebbe sembrare una cosa strana, lasciare un pezzo di limone sul comodino durante la notte può dare incredibili benefici durante il sonno, vediamo effettivamente cosa succede.

Limone a fette sul comodino la sera, vediamo i benefici

Partiamo dal presupposto che il limone in generale apporta molti benefici al nostro organismo; lo si può usare in tanti modi, sia come bevanda vera e propria e sia come condimento su verdura, pesce e tante altre pietanze.

Ad esempio molti consigliano di bere acqua e limone appena ci svegliamo la mattina, a digiuno, prima di fare colazione, così si hanno tanti vantaggi; funge da disintossicante, ha un’azione depurativa è drenante, dimagrante e antibatterica, ottimo il limone anche nelle tisane.

Non tutti però sanno che il limone da benefici anche se non viene mangiato, basta sentire il suo odore. Il consiglio degli esperti è quello di tagliare un limone a fette o a pezzi e metterlo sul comodino la sera prima di andare a dormire. In questo modo si va a favorire il benessere psicofisico; i risultati, con questo metodo casalingo sono migliori di qualunque cura medica, che beneficia solo dell’aroma che emana il frutto.

Vediamo quali sono tutti i benefici che sprigiona mettere il limone sul comodino la sera:

Riduce lo stress

Abbassa la pressione

Disinfetta l’aria

Favorisce la concentrazione

Migliora l’umore

Allontana gli insetti

Usi domestici del limone:

Può pulire rame e ottone

Elimina gli odori, ottimo in lavastoviglie

E’ un potente sgrassante

Ottimo per pulire caffettiere e teiere

Ottimo anti tarme

I benefici del limone per pelle e capelli:

Dona benessere a gambe e piedi gonfi con un pediluvio

Allontana insetti e zanzare

Rinfresca la pelle

Sbianca i denti con una piccola aggiunta di bicarbonato

Utilizzato con il miele e ottimo per una ceretta

Combatte punti neri e acne

Elimina le macchie nere sulla pelle dovute ad abbronzatura o vecchiaia

Schiarisce le occhiaie

Schiarisce e lucida i capelli

Contrasta la cellulite eliminando tossine e riducendo ritenzione idrica

I benefici del limone bevuto con acqua al mattino a digiuno:

Energizzante

Antistress

Previene i tumori

Supporto contro i calcoli renali e biliari

Aumenta all’assorbimento di ferro e contrasta l’anemia

Combatte nausea, dissenteria e mal di testa

Migliora la digestione

Rinforza il sistema immunitario

Riequilibra l’acidità

Difende da batteri e aiuta ad eliminare i parassiti intestinali

Depura e disintossica, elimina le tossine

Antiossidante e anti età, previene l’invecchiamento

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube