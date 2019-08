Linguedo: assunzioni per gli infermieri italiani in Germania

Esiste una seconda opportunità lavorativa per gli infermieri“Vogliamo ridare la speranza a tutti quegli infermieri italiani che ad oggi non riescono a trovare lavoro; offrire loro una seconda opportunità di riscatto personale e professionale” Linguedo GmbH, azienda operante nel sociale, aiuta gli infermieri italiani a trovare lavoro in Germania all’interno di prestigiosi ospedali tedeschi. Con sede fisica a Francoforte

(Germania) il core business della start up è proprio in Italia. L’obiettivo è di creare un ponte tra Italia e Germania, abbattendo le barriere economiche, dando realmente agli infermieri la possibilità di realizzarsi professionalmente.

Dopo solo due anni, sono più di 100 gli infermieri che oggi lavorano in più di 15 ospedali tedeschi in tutta la Germania, tra i quali cliniche pubbliche e private di eccellenza come il Klinikum Großhadern München, in città come Monaco di Baviera, Augsburg e Darmstadt.

Cosa offre Linguedo?

Un servizio completo e trasparente: dal corso di tedesco, gratuito e creato interamente dai nostri insegnanti madrelingua ed esperti di linguistica, al viaggio conoscitivo nella città e nell’ospedale di destinazione, fino al riconoscimento del titolo di laurea.

“Sappiamo quanto sia difficile il cambiamento ma ancora di più se si tratta di cambiare Stato, ecco perché noi siamo presenti e affianchiamo il candidato in tutte le fase del processo”

Come funziona il nostro processo?

E’ semplice: una volta inviata la candidatura (con CV annesso), se valutato positivamente il candidato seguirà un primo colloquio conoscitivo con i nostri Candidate Manager. A questo primo colloquio ne seguirà uno successivo nella città di Roma, con i responsabili di reparto

dell’ospedale tedesco. Ad esito positivo il candidato avrà la possibilità di fare un viaggio conoscitivo nella città e nell’ospedale di destinazione attraverso il quale potrà conoscere direttamente i futuri colleghi.

Al termine del viaggio avrà in mano un pre-contratto con l’ospedale che garantisce l’assunzione a tempo indeterminato al termine del corso di lingua!

Il nostro punto di forza?

La nostra selezione non si basa sull’esperienza o sul voto di laurea, ma sulle potenzialità che ciascun candidato esprimerà.

Per approfondire le tematiche e la storia di Linguedo: scrivici a ludovica.carta@linguedo.it e ti forniremo le informazioni di cui hai bisogno.