Un lettore ci comunica che finalmente gli è stata liquidata la pensione Quota 100 con contributi italiani ed esteri in regime di cumulo includendo anche la gestione separata. Una situazione non facile, ma dopo mille attese e criticità finalmente gli è stata liquidata la pensione. Pubblichiamo la sua lettera di ringraziamenti, sperando che sia d’aiuto ai tanti lavoratori che si trovano nella stessa situazione.

Liquidata pensione Quota 100 con contributi italiani ed esteri

Buon giorno Dott.ssa Tortora,



La informo che INPS mi ha finalmente liquidato la pensione Quota 100 con contributi italiani ed esteri in regime di cumulo includendo anche gestione separata



Spero che questa informazione possa essere di qualche utilità per i suoi lettori, anche se sento notizie allarmanti per Quota 100 da parti politiche che invocano irresponsabilmente e faziosamente la abolizione tout court di una norma di civiltà.



Mi permetto di aggiungere che queste parti politiche che beneficiano di stipendi faraonici (pagati da noi) non hanno nemmeno la più pallida idea dei sacrifici sofferti da lavoratori che (come nel mio caso hanno maturato un monte contributivo di 42 anni), sono stati costretti ad andare anche all’estero per guadagnarsi da vivere.



La ringrazio sentitamente per i preziosi consigli che lei mi ha dato in questi giorni. Vi seguo sempre



Cordialità

