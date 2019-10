Liquidazione del TFS: quando spetta la prima rata

Nonostante abbiamo trattato largamente l’argomento sono ancora moltissimi i lettori che ci scrivono per sapere quando spetterà loro la liquidazione della prima rata del TFS maturato negli anni di servizio. Come abbiamo già accennato la liquidazione del trattamento di fine servizio nella pubblica amministrazione ha tempi molto lunghi che variano anche in base alla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Liquidazione TFS prima rata

La liquidazione della buonuscita per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avere attese che superano anche i 24 mesi. Le tempistiche di erogazione, infatti, cambiano in base al motivo che ha portato alla rottura del rapporto di lavoro e nello specifico:

l’attesa è di minimo 105 giorni (a cui aggiungere i 90 giorni che impiega l’INPS per la pratica) in caso di inabilità o decesso del lavoratore

l’erogazione non avviene prima dei 12 mesi (a cui aggiungere i 90 giorni che impiega l’INPS per la pratica) in caso di cessazione del rapporto di lavoro per accesso alla pensione di vecchiaia o per raggiunti limiti di età

l’erogazione non avviene prima di 24 mesi (a cui aggiungere i 90 giorni che impiega l’INPS per la pratica) in tutti gli altri casi, in cui rientrano accesso alla pensione anticipata, dimissioni per cambio lavoro ecc…

I nostri lettori ci scrivono

Buongiorno sono un’ insegnante di scuola dell’infanzia, il mio lavoro si è sempre svolto nella scuola statale, dopo 42 anni di servizio sono in pensione dal 1 settembre 2017 quand’è che il TFR mi sarà erogato? Grazie rimango in attesa di risposta Sono in pensione dal 01/ 09 / 2018 sia per età ( 67 anni ) sia per il servizio prestato nella scuola ( 42 anni e 3 mesi di contributi versati ). Quando avrò diritto al tfs ?

Per rispondere:

1)L’attesa per chi entra in pensione con l’anticipata è di 24 mesi più i 90 giorni che occorrono all’INPS per la liquidazione della pratica; in teoria, quindi, dovrebbe ricevere la prima rata del TFS entro la fine dell’anno.

2)Per chi lascia il posto di lavoro per raggiunti limiti di età l’attesa è di 12 mesi più i 90 giorni che impiega l’Inps per la liquidazione delle somme dovute, anche nel suo caso, quindi, dovrebbe avere la prima rata della buonuscita entro fine anno.