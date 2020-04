Liquidazione TFS: chi esce con quota 41 deve attendere la legge Fornero

La liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici diventa sempre più complicata e in tanti aspettano il fatidico accordo per ricevere l’anticipo del trattamento di fine servizio o fine rapporto. L’accordo tra Inps, Mef e Abi per l’erogazione della cosiddetta “buonuscita” ha trovato molti ostacoli e ancora sembra non approdare alla fase finale, anche se molte promesse sono state fatte.

Atto di sindacato ispettivo in tema di anticipo TFS

La settimana scorsa abbiamo pubblicato l’atto di sindacato ispettivo in merito dell’anticipo TFS per i fruitori della pensione Quota 100, a firma del senatore Iunio Valerio Romano del M5S.

Ma i problemi sono tanti e nel periodo di Covid-19 che attanaglia l’Italia, dove i decreti si susseguono giorno dopo giorno, sarebbe utile sbloccare questi importi per dare la possibilità ai tanti pensionati di poter fruire di un diritto acquisito nel tempo.

La settimana scorsa abbiamo pubblicato anche la lettera di un lettore che evidenziava le sue difficoltà specificando quando potrebbe essere importante ricevere il TFS in questo periodo, la lettera qui:

⇒ Anticipo TFS e Quota 100: fruire adesso in tempi di Covid-19 è significativo, è importante

Pensionati pubblici e buonuscita: una truffa

Un lettore ci ha scritto evidenziando un altro problema per chi esce dal lavoro con la quota 41 indipendentemente dall’età pensionabile. Vi proponiamo la sua lettera.

Salve, facendo una ricerca sulla problematica del pagamento Tfs pensionati pubblici, mi sono imbattuto nel vostro articolo, volevo farvi presente se non ne siete al corrente che ci sta un altro inghippo per riceverlo dall’Inps: ora io sono andato in pensione il 1/1/2018 con la legge precoci usuranti (ho iniziato a 15 anni ) e cioè 41 anni di contributi.

Ho aspettato 27 mesi per ricevere il Tfs e avrei dovuto vedere i soldi ora in aprile 2020, ma la questione (io la chiamo truffa) è che secondo INPS i 27 mesi partono da quando io avrei maturato 42 anni e 8 mesi (legge Fornero) e cioè a partire dall’agosto 2019, capito bene i 27 mesi scadono a dicembre 2021, pertanto saranno passati 4 anni da quando sono andato in pensione.

Ma siccome il governo elargisce stipendi da favola ai giudici, questi ricambiano con sentenze da usurai .

Un lettore libero

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube