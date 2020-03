Liquidazione TFS dopo quota 100, sono tre le ipotesi, qual è quella giusta?

I lavoratori che escono dal pubblico impiego con la pensione anticipata Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi) per ottenere la liquidazione del TFS detta anche “buonuscita” devono attendere il compimento dei 67 anni di età. Lo fa presente anche il segretario della Confsal Massimo Battaglia in un intervento su RAI Radio Uno in cui un nostro lettore ha chiesto chiarimenti sull’anticipo TFS. Un lettore ci chiede qual è l’opzione giusta da seguire e ne espone tre, vediamo di cosa si tratta.

Le tre ipotesi di liquidazione TFS dipendenti pubblici

Buongiorno, leggo sempre la vs rubrica e avrei una domanda da porre.

Mia moglie nata a marzo 1954, ex dipendente pubblica, è andata in pensione con quota 100 in data 01/09/2019. Secondo la Fornero avrebbe dovuto attendere il 30/06/2021 (certificazione dell’ente da cui dipendeva)

Si chiedeva quando avrebbe riscosso il TFS perché a riguardo ci sono voci discordanti

1) dovrebbe aspettare due anni dal compimento del 67 anno di età

2) dovrebbe aspettare due anni dal giorno del pensionamento previsto (30/06/21)

3) dovrebbe aspettare due anni dal suo pensionamento con quota 100 (01/09/19)

Quale delle tre ipotesi è corretta?

Ringrazio infinitamente se vorrete accogliere questa mia

Cordiali saluti

Caltagirone Maurizio

Il pagamento della buonuscita ha tempi lunghi

Delle tre opzioni prospettate nessuna è quella giusta. In effetti la situazione è così articolata: chi accede alla pensione anticipata con 42 e 10 mesi o 41 e 10 mesi possono percepire la liquidazione TFS entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, più tre mesi che l’Inps si riserva per il disbrigo pratica. Chi accede alla quota 100 invece, deve comunque aspettare anche i 67 anni più 12 mesi con l’aggiunga di 3 mesi per il disbrigo pratica Inps, quindi circa 6 anni.

Riepilogando la cosiddetta “buonuscita” per chi accedere al pensionamento con Quota 100, sarà percepita nel modo seguente:

il lavoratore che esce con 62 anni di età dovrà maturare l’età di 67 anni, dopo cinque anni dall’uscita dal lavoro per pensionamento;

ai cinque anni vanno sommati dodici mesi, in più bisogna considerare ulteriori tre mesi che l’Inps impiega per il disbrigo della pratica per erogare l’intero importo della liquidazione TFS;

la liquidazione del TFS viene suddivisa in tre rate e per i dipendenti con un importo superiore a 100.000 euro dovranno aspettare anche la terza rata e il termine si allunga fino ad arrivare a circa otto anni di attesa per ricevere il pagamento completo.

Le rate del TFS

L’indennità del TFS a partire dal 2016 è così corrisposta:

in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;

in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);

in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Anticipo del trattamento di fine servizio o fine rapporto

Ricordiamo che è in atto l’anticipo TFS per un tetto massimo di 45.000 euro. I tempi sono ancora lunghi, e l’anticipo si presenta come un finanziamento agevolato e quindi non sarà gratis ma bisognerà pagare un interesse, per approfondire gli ultimi sviluppi su questa misura consigliamo di leggere: TFS per chi è uscito con Quota 100, intervento ministra Dadone e Battaglia di Confsal-Unsa su Rai Radio 1

