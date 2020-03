L’Italia e la zona rossa: attenzione a non fare cose che vi possono far incorrere in sanzioni

L’Italia per via dell’allerta del Coronavirus, è in piena emergenza ed è tutta una zona rossa. Ci sono tanti divieti imposti e bisogna capire bene cosa si può fare e cosa non si può fare, il blocco è fino al 3 aprile, facciamo attenzione a due cose, la prima è quella di non mettere a rischio la nostra salute e quella degli altri, la seconda è quella di non incorrere in sanzioni.

Attenzione a non violare la zona rossa: si rischiano sanzioni

Non ci sono più differenze tra Nord e Sud, forse era più giusto farlo qualche giorno fa, adesso tutte le misure di sicurezza, la prevenzione e le possibili sanzioni a chi le viola, sono uguali in tutta Italia. Da quando è arrivato il Coronavirus qui da noi in Italia, le Autorità di tanto in tanto hanno emanato varie regole da cui attenersi, mettendo divieti e lasciando fuori alcune eccezioni.

La prima cosa che è abbastanza chiara a tutti, è quello di rimanere a casa quanto più possibile e uscire solo in caso di estrema urgenza. Il decreto che è andato in vigore da stamattina è molto restrittivo, bisogna capire esattamente le cose che si possono fare e le cose invece che è vietato fare senza rischiare sanzioni.

Purtroppo a volte quando vengono emanati questi decreti non sono di facile interpretazione, ma cerchiamo effettivamente di capire cosa è vietato fare per evitare delle sanzioni:

per tutti quelli che sono in quarantena è assolutamente vietato uscire, in quanto positivo, i giorni di permanenza a casa lo decide il medico di base chi ha qualsiasi tipo di sintomo influenzale, anche se non ha il Covid-19, deve rimanere a casa per chi ha la febbre o sintomi che possono essere accostati al Covid-19, non andare al Pronto Soccorso, chiedere al medico curante una visita domiciliare; se la situazione appare seria chiamare il 112 o il 1500 vietato andare in assoluto a troavare qualcuno in Ospedale, chiunque esso sia, o solo in caso di estrema urgenza vietato creare assembramenti dappertutto, nei pub, bar e ristoranti, tenere le distanze di sicurezza e cercate di essere serviti al massimo due alla volta vietato frequentare palestre, piscine, mostre, musei e le chiese, tutte con obbligo di stare chiuse fino al 3 aprile

Gli spostamenti sono solo consentiti per questi motivi ma seguiti da autocertificazione:

ragioni di lavoro

motivi di salute

casi di necessità

Si possono prendere i mezzi pubblici cercando sempre di rispettare le distanze di sicurezza e evitando qualsiasi tipo di contatto, anche perché chi non può lavorare con lo smart working deve avere il modo di andarci.

Le passeggiate in luoghi aperti e arieggiati non dovrebbero costituire un rischio se si fa attenzione alle solite norme di contatto, ma il decreto qui non è chiaro.

Si può fare sempre evitando i contatti:

fare la spesa andare in farmacia andare a lavoro se è necessario, prendere i mezzi pubblici se è necessario andare alla Posta fare passeggiate prendere il caffè al bar ma uno alla volta andare dal medico

