L’Italia garantirà un prestito di 6,3 miliardi di euro per Fiat Chrysler

Mercoledì il governo italiano ha dichiarato che avrebbe garantito un prestito di 6,3 miliardi di euro a Fiat Chrysler, in quanto la casa automobilistica lotta con l’impatto della pandemia di coronavirus. Il prestito, che secondo quanto riferito include le condizioni per non spostare o tagliare i posti di lavoro quando l’impresa si fonderà con la rivale francese PSA, è “un’operazione che mira a preservare e rafforzare l’industria automobilistica italiana”, ha dichiarato il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in una nota.

La richiesta di sostegno statale su un prestito così ampio si è rivelata controversa, in particolare perché la sede centrale dell’azienda è ad Amsterdam. Tuttavia, Fiat Chrysler – che impiega direttamente circa 55.000 persone in Italia – ha dichiarato in una nota che tutto il denaro sarebbe speso per le sue operazioni italiane. “Questo è un esempio dell’Italia che si unisce per salvaguardare un ecosistema industriale vitale”, ha dichiarato il funzionario dell’azienda Pietro Gorlier.

Ha aggiunto che il prestito è stato essenziale per aiutare l’intera industria a rilanciare l’economia italiana a seguito di un blocco punitivo e di una più ampia crisi innescata dalla pandemia. Gualtieri ha detto che il governo verificherà che Fiat Chrysler Automobiles mantenga le sue promesse, senza specificare quali fossero quelle promesse.

Secondo i media italiani, la società si è impegnata a non tagliare o trasferire i lavori prima del 2023. La casa automobilistica italo americana, che comprende anche i marchi Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge e Ram, sta cercando di fondersi con il gruppo francese PSA, che detiene i marchi Peugeot, Citroen, DS, Opel e Vauxhall, per diventare il quarto fabbricante automobilistico più grande al mondo. I regolatori dell’UE stanno esaminando l’impatto della fusione sulla concorrenza per i veicoli commerciali, che potrebbe ritardare la fusione.

