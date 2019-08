Sembrerebbe una frase già fatta, ma dire tira fuori le unghie è un’arma vincente che hanno le donne, e l’estate è un tripudio di colori. Quest’anno è proprio l’anno degli smalti, la bella stagione ci offre un arcobaleno di colori da sfoggiare. Le tendenze manicure 2019 sono fatte per le eterne indecise, la tendenza attuale consiste nel declinare un unico colore sulla mano, contemplando tutte le sue sfumature, da quella più chiara a quella più scura. Per i look più allegri, è promossa anche la versione rainbow, che ci consente di colorare le unghie con nuance diverse l’una dall’altra. Per avere un ottimo effetto, le mani devono essere ben curate, idratate, via le cuticole e limate bene, no le appuntite, si alle squadrate o stondate.

Quali sono i colori di tendenza e come applicare lo smalto senza imperfezioni

Da non far mancare assolutamente i colori nude e il rosso, ma quest’anno si sono fatti avanti anche il beige e il rosso papavero. Top del 2019 é il Living Coral, una tonalità che dà alle mani quel sapore di estate che tanto ci piace. Altre colorazioni che vanno molto sono il blu marino, il verde bosco e il nero, ancora il grigio e il bianco crema. Novità di quest’anno, i colori al neon.

Vediamo come applicare lo smalto e come farlo asciugare più in fretta. Bisogna applicare una base trasparente e aspettare che si asciughi prima di passare lo smalto. Scarica il pennello applicando lo smalto prima all’inizio dell’unghia, poi su tutta la lunghezza; prima su un laterale e poi sull’altro. Aiutati con un bastoncino per togliere eventuali sbavature, basta contornare tutta l’unghia subito dopo aver applicato lo smalto.

Dopo applicato lo smalto e si è asciugato, completa con l’applicazione di un top coat, aiuta a proteggere l’unghia e la fortifica. Per fare asciugare in fretta lo smalto, o si immergono le mani in acqua fredda con ghiaccio per un minuto, o si usa il phon utilizzando l’aria fredda, o in commercio esistono degli spray che asciugano lo smalto in meno di un minuto.

Vediamo come tenere in ordine i piedi

L’altro dilemma che accompagna le donne in estate, e come tenere in ordine i piedi, anche loro in bella vista nella bella stagione. A parte di essere passati da una buona pedicure che levighi bene la pelle e dia nuova vita a talloni e unghie. Ecco il dilemma, abbinarle al colore delle unghie delle mani o giocare di contrasto. Per non sbagliare, sia rispetto alle mani che alle calzature, vengono consigliati i colori bianco, nero o nude.

Cosa succede quando applichiamo lo smalto sulle unghie?