L’oggetto misterioso nello spazio potrebbe essere il più piccolo buco nero

Un oggetto misterioso a circa 800 anni luce dalla Terra, rilevato usando i sensori delle onde gravitazionali, è uno dei più piccoli buchi neri o una delle più grandi stelle di neutroni finora scoperte, hanno detto gli scienziati mercoledì. Il rivelatore presso l’Osservatorio europeo gravitazionale (EGO) in Italia e due osservatori di onde negli Stati Uniti hanno scoperto l’oggetto l’anno scorso e hanno calcolato che possa pesare circa 2,6 volte il nostro Sole. Ciò lo colloca nel “gap di massa” dell’Universo, facendo riferimento alla mancanza completa di oggetti osservati tra 2,6-5 masse solari.

Hanno detto che l’oggetto si è formato quando un altro corpo sconosciuto si è fuso con un grande buco nero circa 800 milioni di anni fa, emettendo un’enorme onda gravitazionale rilevabile sulla Terra. Sia le stelle di neutroni che i buchi neri si formano quando stelle molto grandi bruciano attraverso il loro combustibile nucleare ed esplodono in fenomeni noti come supernovae. Le stelle con nuclei più leggeri tendono a formare stelle di neutroni. Quelli più pesanti tuttavia collassano in buchi neri, la cui massa è così condensata che la sua gravità aspira polvere e gas dalle galassie circostanti.

Il team dietro la ricerca, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, ha affermato che c’erano diverse possibili spiegazioni per la natura unica dell’oggetto. Il principale tra questi è che l’oggetto originale potrebbe essere una stella di neutroni relativamente piccola che è stata effettivamente “inghiottita intera” da un buco nero. “Penso a Pac-Man che mangia un piccolo punto”, ha detto Vicky Kalogera, ricercatore presso la rete di osservatori LIGO e professore alla Northwestern University.

Le onde gravitazionali, la cui esistenza era stata predetta da Albert Einstein, trasportano energia come radiazione gravitazionale, consentendo alle apparecchiature di rilevazione di estrapolare la massa di ciò che le ha create. Poiché la sua onda gravitazionale è la prova della sua formazione, i ricercatori hanno affermato che la scoperta dell’oggetto mette in dubbio l’esistenza del gap di massa.

