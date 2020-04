LollyQ: Arriva l’app per la spesa contro il Coronavirus

Si è parlato di app per controllarci e tracciare i nostri spostamenti, ma durante il Coronavirus sono diverse le app che stanno tentando di muovere i passi per lo sviluppo. E’ il caso della app per la spesa LollyQ. Scopriamo di cosa si tratta.

LollyQ: ecco come fare la spesa contro il Covid-19

E’ una app tutta italiana, LollyQ, nasce dalla ditta Lolly Group, con sede a Roma e Milano. La nuova app che sta cercando di farsi spazio al tempo del distanziamento sociale, tra le tante app che gli sviluppatori più visionari stanno cercando di inserire in questi tempi pandemici, quella per fare la spesa sembra essere una nuova curiosa alternativa al distanziamento sociale. Il download della app in questione è totalmente gratuito, sia per sistema Android che per iOS, quindi per i possessori di melafonini. La app si propone per essere utile in quella che si appresta ad essere la Fase 2, quella delle riaperture e delle uscite graduali. Ma andiamo a scoprire come funziona questa app.

Come funziona l’app per fare la spesa?

In pratica con un semplice click ogni nuovo cliente in arrivo al negozio o al supermercato potrà conoscere il proprio posto in coda e arrivare al proprio turno senza mettere in pericolo la propria salute. Fabrizio Lolli, CEO Lolli Group ha espresso il suo pensiero in tal senso in poche parole:

”E’ impensabile che una persona debba percorrere tanta

strada per trovare un negozio con poca coda, specialmente quando non giovanissima e

senza mezzi di trasporto. Per mezzo chilo di pane ho visto perdere anche 45 minuti in

attesa, in piedi. Nella Fase 2 COVID-19 sarà peggio.”

Con l’utilizzo della app potrete scoprire e valutare i seguenti step:

• trovare il negozio nei dintorni più libero

• valutare i tempi di attesa dei negozi preferiti

• scoprire le statistiche sui tempi di attesa

• suggerirvi l’ora migliore per acquistare in base al prodotto

• effettuare prenotazione del proprio turno al negozio

Insomma, LollyQ si propone come una app che potrebbe essere davvero fruibile in questa Fase 2.

