Loredana Berté va da Al Bano facendo autostop, la curiosa vicenda

Loredana Bertè è una delle regine della musica italiana e non si ferma mai, non conosce cosa significa stop, sicuramente in campo lavorativo, ma anche in altri campi. Infatti, la curiosa vicenda che la vede protagonista vede la cantante di Bagnara Calabra fare l’autostop. Ovviamente, Loredana Bertè non è diventata pazza: sta girando l’Italia con il suo tour estivo e si trova quindi in Puglia. Ha deciso, poi, di approfittare dell’occasione per fare una visita ad Al Bano nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ma come è andata dal suo amico? No jet privati, nemmeno macchine super lussuose, ma ha fatto l’autostop.

La notizia è uscita grazie ad alcuni video pubblicati dalla stessa Loredana Bertè sulle sue Instagram story, in cui si mostra in strada mentre fa l’autostop.

Loredana Bertè, per andare da Al Bano fa l’autostop in Puglia

La cantante la troviamo così: in una strada di campagna tra le vigne, con indosso una camicia a quadri bianca e nera e i capelli legati in una fascia floreale.

Loredana Bertè abbraccia il cartello stradale che segna i tredici chilometri che la separano dalla Tenuta Carrisi.

Nei diversi video da lei fatti dice

“Sono vicina alla Tenuta di Albano. Spero di arrivare presto e che qualche macchina mi raccatti perché il mio manager si è rifiutato, non viene, nessuno viene, solo io ci devo andare. Ma non passa nessuno, un ca**o di nessuno. Forse una macchina, sarà quella di Albano che mi viene a prendere?”.

Impossibile non amare una donna così, che si mostra molto spontanea e molto autoironica, non si prende mai sul serio.

Alla fine, la cantante arriva dal suo amico e alcune foto testimoniano che i due artisti hanno trascorso qualche ora insieme nella casa del cantante pugliese.

Chissà chi è andata a prenderla. Forse lo stesso Al Bano? Questo non ci è dato sapere, purtroppo.