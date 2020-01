L’oroscopo di domani, sabato 11 gennaio 2020: previsioni segno per segno

Benvenuti all’appuntamento con il nostro oroscopo del giorno che nel caso specifico, si occupa delle previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali di sabato 11 gennaio 2020. Il Leone e la Vergine deve essere cauti non avendo il sostegno delle stelle. Acquario al top in amore.

Oroscopo 11 gennaio 2020 segno per segno

ARIETE – Se ritieni sia stata una settimana pesante la tua, non ti resta che frequentare una compagnia che ti faccia rilassare. Prima di avviare un progetto di lavoro, valuta bene pro e contro senza fretta.

TORO – Devi lavorare in modo efficiente e brillante per poter sperare che una tua iniziativa sia presa in seria considerazione dal capo. Proverai a riprendere per i capelli una relazione mai finita davvero con grande entusiasmo.

GEMELLI – Occorre sedare i bollenti spiriti e provare con calma a risolvere un problema familiare, Marte non è dalla tua parte. Riprendi fiato, la tua vita è troppo frenetica e avrebbe bisogno di una pausa nella natura.

CANCRO – Ti consiglio di riguardare i tuoi progetti lavorativi per adeguarli alle esigenze del momento. Una persona più esperta ti aiuterà nell’intento. La mattina sarà pesante, cerca supporto.

LEONE – Il cielo non è molto favorevole, devi impegnarti al massimo per uscire da alcune questioni in sospeso, sarai costretto a fare delle scelte drastiche. La persona che ti ama ha bisogno di ricevere dimostrazioni concrete d’amore da parte tua.

VERGINE – Marte è in opposizione e ti obbliga a praticare lo sport con cautela. Non farti ingannare dalle apparenze nè in un senso nè nell’altro. Approfondisci le situazioni e poi riformula il tuo giudizio.

BILANCIA – Presta molta attenzione nelle decisioni che prendi in ambito lavorativo e non solo, prima di firmare qualcosa devi valutare bene. Un’amicizia che credevi superficiale, ti sorprenderà per la sua solidità.

SCORPIONE – Sei abbastanza teso, la soluzione migliore sarebbe passare del tempo con la persona che ami in tranquillità, all’aperto e respirando aria buona. Potrebbe esserci un’opportunità importante per guadagnare.

SAGITTARIO – Un amico ti sarà vicino, dandoti supporto e attenzione, questo ti farà sentire più forte e sicuro. Sei molto impegnato per realizzare i tuoi sogni e anche se la cosa comporta una grande dispendio di energia, ne vale la pena.

CAPRICORNO – Potresti svegliarti con la luna storta, in effetti è proprio la Luna ad essere opposta. Se ti appoggi sulle tue sicurezze e sulle tue capacità amatoriali, potebbero aprirsi orizzonti importanti.

ACQUARIO – Venere è favorevole e la tua relazione d’amore procede a gonfie vele. Se invece sei single, il mordi e fuggi è una strategia che può funzionare per attrarre una persona che ti piace.

PESCI – Hai ricevuto diverse proposte di lavoro, valutale senza fretta e con pignoleria. Il resto lo farà Saturno che ti aiuterà in una scelta ottimale che unisce l’utile e il dilettevole.

