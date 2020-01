L’oroscopo di domani, venerdì 10 gennaio 2020: previsioni segno per segno

Benvenuti all’appuntamento con il nostro oroscopo del giorno che nel caso specifico, si occupa delle previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali di venerdì 8 gennaio 2020. Pesci è il segno migliore, giornata difficile per il Capricorno, la Bilancia deve ricorrere al self control in tutti gli ambiti.

Oroscopo 10 gennaio 2020

ARIETE – Per tutelare la tua serenità, ti invito ad essere un po’ più egoista. Se hai un partner intelligente, non avrà nulla da ridire. Presta attenzione all’aspetto finanziario: imprevisti e ritardi nei pagamenti sono dietro l’angolo, occupatene subito.

TORO – Il tuo fascino sarà al top in questa giornata e le tue idee saranno a dir poco geniali. Gli astri ti proteggono e puoi fare affidamento sui buoni amici e su contatti fruttuosi e produttivi.

GEMELLI – Occorre cautela con Marte in opposizione al tuo segno, evita di pianificare troppe cose e di volerle fare tutte, potrebbe essere molto stressante. In amore la situazione migliora riuscendo a giungere a compromessi tra bisogni e obiettivi.

CANCRO – E’ molto importante in questa giornata, l’opinione di un amico su una questione delicata. Le tue paure vengono meno e ti senti incoraggiato nel proseguire il tuo percorso. Qualche ostacolo nel conciliare le tue esigenze con quelle del partner, ma tutto si risolve.

LEONE – E’ il momento di passare dalle parole ai fatti, alla concretizzazione di progetti, seppur azzardati. E’ importante anche trovare un po’ di tempo e i metodi più idonei per rilassarti.

VERGINE – Un colloquio di lavoro potrebbe essere molto fruttuoso in prospettiva futura. Le stelle sono fortunate se decidi di giocare con cautela. Riuscirai nell’intento di conciliare la tua libertà con i doveri.

BILANCIA – Potrebbe esserci qualche tensione nella coppia. Ti invito a ricorrere alla calma e ad agire con maggiore romanticismo. Se lavori in gruppo è importante moderare i toni ed essere più tollerante.

SCORPIONE – Ci sono ritardi e ostacoli che potrebbero minare la tua fiducia, ma se resti lucido e ottimista riuscirai a trovare le soluzioni idonee che ti faranno recuperare anche il tempo perduto. Il tuo fascino potrebbe attirare l’attenzione di una persona speciale.

SAGITTARIO – Sei molto carico e vuoi incanalare la tua energia nel fare. Una proposta al tuo datore di lavoro potrebbe avere un riscontro positivo e farti guadagnare una bella somma di denaro.

CAPRICORNO – Il cielo turbolento potrebbe minare la tua tranquillità, ma si tratta solo di un fenomeno passeggero. Ti manca la giusta concentrazione in ambito lavorativo o nello studio, è preferibile prendersi una pausa.

ACQUARIO – Un cambiamento forte è in arrivo, ma sei predisposto ad accoglierlo ed a gestirlo nel modo migliore. Le soddisfazioni conseguite nel lavoro, meritano di essere condivise in modo romantico con la persona amata.

PESCI – Ci sono novità all’orizzonte positive. Potresti innamorarti e dare inizio ad un nuovo percorso d’amore. Le stelle sono molto favorevoli, ci sono diverse opportunità da cogliere al volo.

