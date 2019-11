L’oroscopo per il 2020 segno per segno per chi viaggia

Andare a leggere ogni mattina cosa ci dice il nostro oroscopo, è parte integrante di molti soggetti, ci può dire molto sul nostro carattere, sulla nostra vita di coppia fino poi a darci dei consigli, fino ad arrivare per chi viaggia spesso durante l’anno, a dei consigli per poter scegliere i prossimi viaggi e come affrontarli.

Ecco segno per segno l’oroscopo per il 2020 per chi ama viaggiare

Ariete: siete una persona che piace l’avventura, scegliete sempre posti dove c’è molta attività, per il 2020 il consiglio sono Napoli e Cracovia, poi secondo le vostre disponibilità economiche e di lavoro, l’obiettivo della vostra vita rimane la Finlandia, un safari sarebbe l’ideale.

Toro: il vostro rapporto con la natura non è idilliaco, si consiglia di optare per luoghi rilassanti, un periodo in un campeggio di lusso sui laghi o in montagna vi potrebbe fare davvero bene.

Gemelli: è un anno molto divertente e tutta l’energia la dovete mettere in un viaggio importante, o in Australia, o in Brasile o negli Stati Uniti.

Cancro: non vi piace viaggiare, prediligete la casa e la famiglia, cercate di farvi coinvolgere da qualche viaggio in gruppo, magari all’estero.

Leone: non vedete l’ora che venga il momento giusto, avete in mente l’India, ma il vostro vero obiettivo deve essere Cuba, non ve ne pentirete.

Vergine: voi avete il pallino della natura, non c’è di meglio che andare in Provenza o Nepal.

Bilancia: siete pronti per fare il grande salto, il viaggio ad effetto, le mete possono essere il Giappone o il Vietnam, in Europa l’Austria.

Scorpione: siete amante di posti dove ci sono tradizioni e misteri, Marocco ed Ecuador possono essere due mete a voi molto gradite.

Sagittario: siete il segno che più gli piace viaggiare, non avete bisogno di suggerimenti ma se lo volete, scegliete il Sud Africa, non ve ne pentirete.

Capricorno: attenzione allo stress, viaggiate e lavorate senza pausa, prendetevi una pausa dal lavoro e fate un viaggio rilassante visitando le colline dell’Himalaya o la Giordania.

Acquario: se siete in cerca di emozioni forti, la Russia o la Finlandia potrebbero fare al caso vostro.

Pesci: avete in voi un lato molto spirituale, le due mete consigliate sono Santiago de Compostela o l’Egitto.

