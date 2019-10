L’ospedale delle bambole di Napoli, l’ospedale dove nessuno muore

Una storia bellissima, un luogo davvero unico quello dell’Ospedale delle bambole di Napoli. Un luogo dove regnano l’affetto, i sentimenti e i ricordi che solo i nostri giocattoli, bambole e non, possono e hanno potuto regalarci alla loro epoca. Questa è una storia tenera che è bella da raccontare, una storia che meraviglia un po’ se pensiamo alla tecnologia che ci circonda e da cui siamo bombardati. Eppure, come i cellulari, le PlaySTation e le Xbox hanno i loro tecnici che li riparano quando sono guasti, perché non dovrebbero anche le nostre bambolo e i nostri giocattoli essere curati? A Napoli c’è un ospedale che lo fa da ben 4 generazione. Scopriamo la sua fantastica storia fatta di quotidianità e di amore puro.

L’Ospedale delle bambole di Napoli, un luogo davvero magico

L’Ospedale della bambole nasce verso la fine del 1800, e fu voluto da Luigi Grassi, scenografo dei teatri di corte e dei teatrini dei pupi.

Luigi lavorava in via S. Biagio dei librai, famosa come Spaccanapoli proprio perché spaccava a metà la città ed oggi è il centro storico.

Qui Luigi Grassi riparava le scene, ma anche piccolo oggetti scenografici.

La storia inizia quando nel suo laboratorio entrò una mamma con una bambola rotta tra le braccia e implorò l’artigiano di aggiustarla.

Il signor Luigi che doveva fare? Poteva mai rifiutare? Ovviamente sorrise e assicurò la mamma che la bambola sarebbe tornata nuova.

Inutile dire che il nostro Luigi promise quanto detto e quando tornò la mamma a prendere la bambola era contenta dalla gioia.

La voce iniziò a diffondersi e nel giro di poco tempo tutte le persone che avevano giocattoli rotti in casa a cui non volevano rinunciare, si diressero dal maestro Luigi.

Ad un certo punto qualcuno nominò il posto come l’Ospedale delle bambole e così il signor Luigi prese al balzo l’idea e mise finalmente un’insegna con il nome.

L’Ospedale delle bambole, non solo laboratorio ma anche museo

Oggi il luogo è diventato anche meta di turisti, di bambini soprattutto e delle loro famiglie.

Parliamo precisamente del progetto di Kaos produzioni il quale vuole, attraverso un laboratorio di narrazione multimediale, raccontare la storia di questo suggestivo ospedale.

Vi invitiamo a prenotare una visita guidata in questo posto davvero molto particolare ed unico al mondo che vi farà tornare bambini come per magia e ritornare a quei momenti dove invece del cellulare, avevamo tra le mani i giocattoli veri e propri.

Leggi anche:

Bambola ritirata da mercato per rischio chimico: ecco di che prodotto si tratta

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062