Lotteria degli scontrini, premi e come partecipare

La novità fiscale più attesa del 2020 è senza ombra di dubbio l’annunciata lotteria degli scontrini, pensata per la lotta all’evasione fiscale e per incentivare i pagamenti tracciabili, la lotteria permette indistintamente a tutti gli italiani di partecipare e vincere i ricchi premi messi iin palio ogni 3 mesi. Vediamo di cosa si tratta è come si fa a partecipare.

Lotteria degli scontrini, i premi

Con questa novità introdotta nel 2020 lo scontrino, per i partecipanti, si trasforma in un vero e proprio biglietto “della lotteria” permettendo la partecipazione a estrazioni trimestrali che prevedono premi in denaro. Ci sarà, inoltre, l’estrazione finale di fine anno che prevede un premio molto più ricco. Ma vediamo nello specifico i premi.

I premi in denaro previsti ogni 3 mesi sono di:

10mila euro per il terzo estratto

30 mila euro per il secondo estratto

50mila euro per il terzo estratto.

Il premio per l’estrazione di fine anno, invece, sarà di 1 milione di euro.

Per i commercianti ci sarà un riconoscimento in percentuale se a vincere è un loro cliente.

Lotteria degli scontrini: come partecipare

La lotteria degli scontrini prenderà il via da luglio 2020 e per partecipare è necessario iscriversi ed ottenere il proprio QR code, associato al codice personale, che andrà mostrato ogni volta che si acquista qualcosa all’esercente attraverso lo smartphone. Per ogni acquisto, quindi, sarà necessario mostrare il proprio codice lotteria che permetterà allo scontrino di trasformarsi in un vero e proprio ticket elettronico.

Come richiedere il proprio codice? E’ necessario iscriversi alla Lotteria degli Scontrini presso il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tramite le istruzioni richiedere ed ottenere il proprio codice personale associato al QR code. Attualmente non è stato ancora predisposto lo spazio per la registrazione e non è ancora possibile richiedere il proprio codice ma, fonti attendibili assicurano che entro giugno il tutto sarà operativo per permettere a tutti gli italiani di richiedere il proprio codice lotteria.

