Lotteria degli scontrini: prima estrazione 7 agosto, ecco come avere il codice?

Il primo vincitore della lotteria degli scontrini sarà noto il 7 agosto, data in cui ci sarà la prima estrazione sugli scontrini accumulati dal 1 al 31 luglio. Il concorso è legato allo scontrino elettronico, in vigore dal 1 gennaio 2020, da quando i negozianti si sono adeguati alla nuova normativa. I negozianti, ad ogni modo, hanno tempo per l’adeguamento fino a luglio e poi scatteranno sanzioni fino a 5mila euro.

Lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini ha lo scopo di contrastare l’evasione fiscale promettendo, al tempo stesso ai cittadini che aderiscono premi alle estrazioni mensili con importo compreso tra i 30mila e i 100mila euro più un premio dall’estrazione annuale che mette in palio 1 milione di euro.

Gli scontrini che partecipano alle estrazioni sono tutti quelli di importo superiore ad 1 euro.

Come si fa a partecipare? E’ necessario ottenere il codice lotteria che si ottiene accedendo al portale lotteria inserendo il proprio codice fiscale. Il portale sarà disponibile dalle ore 12 di lunedì 9 marzo. Il codice, una volta generato, potrà o essere salvato sul proprio smartphone o stampato su carta e mostrato all’esercente quando si fa un acquisto (a partire dal 1 luglio 2020).

Una differenza sulle estrazioni è data dai premi: come abbiamo detto lestrazione è mensile e per chi paga in contanti l’estrazione metterà in palio 3 premi da 30mila euro con premio annuale di 1 milione. Ma per chi paga con bancomat o carta i premi mensili sono da 100mila euro con premio annuale da 5milioni di euro.

