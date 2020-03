Lotteria degli scontrini: se acquisto online posso partecipare?

La lotteria ormai in fase di partenza dopo la nascita del portale dedicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, crea molti dubbi. Un lettore ci ha posto la seguente domanda: Ciao, sto acquistando tutto online per il Coronavirus, anche la spesa me la portano fino a casa, e trovo la cosa molto comoda. Penso che continuerò a farlo anche dopo questo periodo di isolamento. Posso partecipare acquistando i prodotti online alla lotteria degli scontrini?

Lotteria degli scontrini e acquisti online

L’Agenzia delle Entrate tramite il portale della lotteria degli scontrini al seguente indirizzo: www.lotteriadegliscontrini.gov.it, ha specificato che gli acquisti online non partecipano all’estrazione.

Non ha dato specificato il perché questa scelta, poiché sono molte le persone che utilizzano questo sistema. Si legge sul portale a questa domanda: “Gli acquisti effettuati on line non consentono di partecipare alla lotteria”.

Molti ci hanno chiesto anche se bisogna conservare lo scontrino, precisiamo che non c’è bisogno, i dati arrivano direttamente attraverso le piattaforme digitali. Quindi, è inutile conservarli, se avete vinto all’estrazione vi arriverà un SMS e potrete controllare anche sul portale nella vostra area riservata.

Ricordiamo che le date delle estrazioni sono le seguenti, salvo eventuali cambiamenti che ci potrebbero essere, vista la situazione critica che vive tutta l’Italia.

Le date delle estrazioni sono:

7 agosto 2020;

10 settembre;

8 ottobre;

12 novembre;

10 dicembre.

La lotteria degli scontrini gratuita ufficialmente parte dal 1° luglio 2020, Nel 2020 le estrazioni sono mensili e annuali mentre a partire dal 2021 le estrazioni non saranno mensili ma settimanali.

