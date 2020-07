Louvre: prevista per oggi 6 luglio la riapertura. Dopo ben tre mesi e mezzo di chiusura del museo, alcune settimane fa è stata aperta una procedura per l’acquisto dei biglietti online, mediante il sito ufficiale. Dal 15 giugno, sul sito www.ticketlouvre.fr, i visitatori intenzionati a visitare il museo hanno acquistato i loro ticket online.

Louvre: le misure adottate dal museo in termini di sicurezza

La prenotazione online sembrerebbe un di più. Pare vi sia anche la possibilità di acquistare in loco i biglietti; tuttavia il Louvre consiglia l’acquisto online per evitare code ed assembramenti. Pare che un ingresso senza prenotazione online sia possibile solo se è rimasta invenduta parte dei biglietti messi in vendita online ( sono previsti 400 biglietti ogni mezz’ora).

Non è la totalità delle sale espositive ad essere resa nuovamente disponibile; il 30% dello spazio espositivo rimarrà infatti non aperto alla visitazione.

Ovviamente sarà inibito l’accesso a chi è sprovvisto di dispositivo di protezione delle vie aeree (la solita mascherina, per intendersi). Il Louvre consentirà solo ai più piccoli, gli infra-undicenni, di non indossarla.

Louvre: le altre precauzioni

Le visite notturne per ora non sembrerebbero possibili, ma non si esclude una riapertura, tra qualche tempo e sempre dopo aver effettuato una prenotazione online. Pare che i mesi di lock-down abbiano fatto registrare al Louvre una perdita di ben quaranta milioni di euro.

Tuttavia, i gestori si dicono positivi riguardo alla riapertura; ci si attende solo un minimo calo di visitatori. D’altronde, si tratta sempre di uno dei più visitati musei al mondo.

A sopperire poi alle perdite subite dal Louvre durante i mesi di chiusura, interviene poi lo Stato, dando grande supporto economico al museo in quanto finanziatore principale.

Un’attenzione particolare alla Gioconda:

Da oggi le porte del Louvre saranno aperte per ammirare il capolavoro forse più famoso di Leonardo da Vinci : la Gioconda o Monna Lisa. Per il quadro è prevista un’attenzione particolare: verranno differenziate le vie di accesso e di uscita allo spazio riservato all’ammirazione del famoso capolavoro.

Per osservarne la bellezza, poi, bisognerà rimanere in degli appositi spazi, delineati dai gestori del Louvre.

A conti fatti, con mascherina o senza, al Louvre rimane sempre intatta tutta la sua maestosità ed incredibile bellezza culturale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube