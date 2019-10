Luigi e il traguardo raggiunto: Laurea in Ingegneria Elettronica

Oggi è un giorno importante, e dir poco, è un giorno di luce e di gioia. Luigi ci hai resi orgogliosi di essere tuoi genitori, tuoi amici e tuoi parenti, hai raggiunto questo traguardo con sacrifici, determinazione, ma soprattutto con tanto entusiasmo. Sei riuscito a portare a termine una missione che all’inizio del tuo percorso pensavi di non farcela, invece esame dopo esame sei arrivato ad oggi a discutere la tua Tesi, con determinazione e sicurezza. Eri molto emozionato, ma questo non ti ha distolto nel portare avanti il tuo discorso davanti a tante persone, tra cui c’ero anch’io con il cuore in gola che batteva così forte che a stento mi faceva respirare.

È stata un’emozione grandissima, quando nell’aula magna hanno pronunciato il tuo nome chiamandoti Dottor Luigi.

Si Luigi, ce l’hai fatta ti sei laureato con un ottimo voto e questo adesso deve esse un nuovo punto di partenza per la prossima avventura, sempre più forte e più guerriero, perché noi sappiamo che qualsiasi sono le difficoltà si affrontano e si superano.

Oggi mi hai resa la mamma più orgogliosa del mondo, ti auguro il meglio dalla vita e che tu possa raggiungere tutti i tuoi sogni che ti sei prefissato.

Ti amo, la tua mamma

