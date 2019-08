L’ultimo Volantino Expert con sconti stratosferici davvero convenienti

Il volantino Expert di questo periodo nasce nel giorno 16 agosto 2019 e porta con sé delle offerte davvero stratosferiche e davvero convenienti che vi convinceranno a fare un salto in uno dei tanti negozi del brand che sono sparsi in tutta l’Italia. Sicuramente, questo del volantino e dei sui sconti che presenta è un modo per l’azienda per attirare nuove persone.

Scendendo nei dettagli, il componente principale della campagna promozionale è il classico Tasso Zero, il quale consiste nella possibilità di richiedere un finanziamento senza comunque doversi preoccupare anche degli interessi che si andrebbero a versare nel caso in cui si decidesse di dilazionare il pagamento di quanto dovuto all’azienda.

Per poter far questo, bisogna fare presentare la richiesta necessariamente e direttamente all’azienda nei negozi, anche se c’è da dire che non è sicuro che la stessa venga approvata, dato che si dovrebbe superare il test di affidabilità.

Quali sono i prodotti più economici nell’ultimo volantino di Expert?

Ovviamente, Expert punta su quei prodotti che più sono richiesti dai clienti senza una distinzione di età e di esso e quindi i prodotti più economici inclusi nel volantino Expert sono gli smartphone, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

In particolare, la campagna promozionale punta forte sul Samsung Galaxy S10e, un terminale sicuramente dalle buone prestazioni complessive, ma allo stesso disponibile ad un prezzo non esageratamente alto.

Per un cellulare simile sono richiesti soli 549 euro per la versione no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per chi, invece, possiede maggiori disponibilità economiche, è da indicare anche Huawei p30 Pro e iPhone Xr, che si tratta di un’accoppiata di altissimo livello, la quale, però, richiede come costo almeno 700 euro per aggiudicarsi il modello desiderato.

Ricordiamo che il volantino Expert risulta essere attivo in qualsiasi negozio del brand presente sul territorio, ed anche sul sito ufficiale.

Attenzione però: date le differenze nei soci, le varie versioni potrebbero non essere uguali per tutti i punti vendita.

Leggi anche:

Cellulare che si scarica troppo in fretta? Attenzione a Google Play Services