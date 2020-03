Luna piena si vedrà stanotte: passaggio dal 9 al 10 marzo sull’orizzonte di Roma

Stanotte tutti ad ammirare la super luna piena, che ci farà dimenticare almeno per qualche attimo il coronavirus e ci regalerà qualche attimo di magia. Il Virtual Telescope la riprenderà sull’orizzonte di Roma e sarà visibile a partire da questa sera 9 marzo. In astrologia viene definita “luna piena al Perigeo” che identifica la sovrapposizione tra la luna piena e il passaggio al perigeo, nota come “super luna”. Sarà ben visibile nel cielo tra la notte del 9 e 10 marzo 2020 e sarà grande e luminosa più del solito.

Il telescope ne catturerà l’immagini già a partire delle 17,30 di oggi. Sarà possibile vedere la diretta del progetto “ “Dark Skies for All” che significa cieli bui per tutti, dell’International Astronomical Union, e raggiungerà la distanza minima dalla terra alle 7,34 del 10 marzo 2020, ossia 357122 chilometri da noi (la distanza media è di circa 384.000).

Nel 2020 potremo osservare in totale sette “superlune”. Solo quattro saranno piene e visibili.

Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, spiega che: “La prossima ‘superluna’ apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto.”

“Infatti si tratta di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirale il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”.

“Di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama. Al suo sorgere, la luna si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone, tratti dall’ambiente”.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube