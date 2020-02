L’Unione Europea dice basta al commercio illegale di gatti e cani

L’Unione Europea dice basta al commercio illegale che vedo come oggetto di interesse animali come cani e gatti. Dopo questa decisione presa, l’Unione Europea ha realizzato un progetto di sistema che prevede la registrazione obbligatoria di cani e gatti, ma anche sanzioni severissime per chiunque conitnui con questa tipologia di commercio definita illegale. In più, sono state prese le dovute misure per favorire l’adozione dei cani e dei gatti. Queste sono le linee generali della risoluzione approvata dal Parlamento europeo di Strasburgo. Vediamone i dettagli.

La fine del commercio illegale dei cani e dei gatti, la volontà dell’Unione Europea

Dalle inchieste realizzate da parte dell’Unione Europea emerge che ogni anni in tale continente si vendono almeno 500mila cani, e che la maggior parte di essi non risultano avere una registrazione.

Altra informazione che emerge è che buona parte degli allevatori commerciali ha abusato della legislazione U.E. per quanto riguarda l’iter di carattere non commerciale di animali domestici come cani e gatti.

Non solo questa tippologia di commercio è illegale, ma può essere anche un rischio per la salute degli animali e degli essi umani.

Si parla, infatti, di trasmissione di malattie, ma anche di arricchire ancora di più il sistema internazionale di criminalità organizzata.

Così si è arrivati al progetto di risoluzione da parte dell’Unione Europea, un progetto in cui è prevista l’introduzione di un sistema comunitario di tipo obbligatorio per quanto riguarda la registrazione di cani e gatti.

E ancora: si necessita di una maggiore definizione di tutte le strutture di allevamento commerciale su larga scala, da nome “fabbrica di cuccioli”, oltre a sanzioni più severe per chi va contro la volontà europea.

Infine, l’Eunione Europea sta anche pensando a realizzare delle misure capaci di incoraggiare le persone ad adottare cani e gatti e non comprarli.

