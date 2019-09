Luoghi pericolosi della casa, sciolorrea, Parkinson, stitichezza e come eliminare grasso addominale, le novità di oggi

Rassegna di salute e benessere di oggi 5 settembre 2019 su: quali sono i luoghi più pericolosi della casa, come combattere la scialorrea, ovvero l’eccessiva salivazione, problemi di stitichezza, come migliorare la vita dei pazienti affetti da Parkinson e come eliminare il grasso addominale: tutte le novità di oggi.

Il luogo più pericoloso della casa, ecco qual è

Anche se la casa è il nostro rifugio è bene sapere che, anche se tutti i suoi antri ci sono familiari, può rivelarsi piena di insidie e pericoli che potrebbero causare anche incidenti. Il luogo più pericoloso della casa, quello che nasconde più insidie, è senza dubbio la cucina scopriamo perchè leggendo l’articolo: La cucina è il luogo “più pericoloso” dell’abitazione: ecco i dati sugli incidenti in casa

Cause, sintomi e rimedi della scialorrea

Un ‘eccessiva salivazione, disturbo conosciuto con il nome medico di scialorrea, può essere un disturbo molto fastidioso. Molto spesso è causata da infezioni della bocca e potrebbe in alcuni casi, provocare complicazioni psico-sociali. Conoscere le cause e i rimedi, potrebbe aiutare.

Per approfondire leggi: Scialorrea (eccessiva salivazione): cause, sintomi e rimedi

Come migliorare la vita dei malati di Parkinson

I malati di Parkinson non sempre riescono ad avere una vita molto serena e lo stesso può dirsi di chi si prende cura di loro. Un recente studio ha fatto emergere, però, che esiste un integratore in grado di migliorare la vita dei pazienti affetti da Parkinson: il miglioramento riguarderebbe gli arti inferiori attraverso la preservazioni della massa muscolare. Scopriamo qual è l’integratore leggendo: Parkinson, migliorare la vita dei pazienti con leucina e vitamina D.

Quali cibi evitare per combattere la stitichezza

Parecchie persone soffrono di problemi che a volte non riusciamo nemmeno ad immaginare, alcuni sono fastidiosi, alcuni di meno. La stitichezza è senza dubbio uno dei quei problemi fastidiosi, capace di condizionare in negativo le giornate di chi ne è colpito. La stitichezza è un disturbo piuttosto comune, una piccola grande piaga che si può tenere lontano con alcuni piccoli accorgimenti.

Vediamo quali sono i 10 cibi da eliminare assolutamente per combattere il problema nell’articolo: Problemi di stitichezza? Ci sono 10 cibi da evitare assolutamente.

Come eliminare il grasso addominale

Per sentirsi bene e perdere peso non bisogna aspettare per forza l’estate. Possiamo aiutare il nostro corpo a perdere quel grasso addominale anche a piena estate finita. Ci sono degli aiuti tutti naturali che ci permettono di farlo. Tra questi aiuti c’è l’avena la quale ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo, come quella di proteggere il nostro intestino, rafforzare il cuore e accelerare il nostro metabolismo.

Approfondisci leggendo: Come eliminare il grasso addominale in 7 giorni con l’acqua d’avena