L’uovo, come si fa a capire se è ancora buono?

Molte volte, anche chi si sente padrone della cucina, ha difficoltà a riconoscere se un uovo è ancora buono oppure no. Sembrerebbe una domanda semplice e invece non lo è. Certo che il primo pensiero per toglierci subito un dubbio, è quello di guardare la data di scadenza vicino alla confezione che abbiamo comprato e abbiamo sciolto l’enigma. Ma non è così semplice, questa data è riferita ad un prodotto mantenuto integro e refrigerato e questo non lo possiamo mai sapere.

Vediamo di capire se effettivamente prima di usare un uovo è buono ancora

La cosa importante è sapere distinguere le uova buone da quelle cattive, ogni anno si buttano milioni di uova, un vero spreco, basterebbe fare piccoli accorgimenti e questo non accadrebbe. Da precisare che la scadenza che leggiamo sulle confezioni è da considerarla per le uova non messe in frigo, se le uova vengono messe in frigo la durata delle uova si allunga, quindi prima di cestinarle controllate prima se veramente sono da buttare.

Uno degli accorgimenti da fare è controllare l’odore delle uova, se sentite un netto odore di zolfo, addirittura a volte percettibile già da fuori il guscio, l’uovo è andato a male e non bisogna assolutamente consumarlo, in nessun modo. Se invece non emette nessun odore, è un uovo buono e che potete mangiare con tutta tranquillità.

Un’altra prova da fare e aprirlo e metterlo in un piattino, l’albume dovrebbe essere compatto e il tuorlo deve essere rosso. Se l’albume è diventato liquido ma non ha un cattivo odore, potete consumare l’uovo, ma mai crudo.

Ultima prova per vedere se l’uovo è andato a male, basta riempire una ciotola con l’acqua e metterci l’uovo dentro, se resta sul fianco l’uovo è buono e anche se va a finire sul fondo è buono, ma se galleggia e da buttare e non va consumato in nessun modo.

Lavare le uova con l’acqua corrente è corretto?

