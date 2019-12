Ma la pasta la sera si può mangiare? Cosa dicono gli studiosi

A tutti gli italiani piace mangiare la pasta, ma nonostante ci sia il benestare dei nutrizionisti però, la evitano la sera per non avere sensi di colpa a quei falsi miti che dicono che la pasta in generale bisogna evitarla la sera perché fa ingrassare, ma ci sono specialisti e studiosi che cercano di fare chiarezza e spiegare realmente come stanno le cose.

Ecco cosa ci dicono gli studiosi sul dilemma di mangiare la pasta la sera

Ci sono esperti, studi scientifici e nutrizionisti che cercano di combattere i falsi miti sugli alimenti e la cosa strana che ci sono vari studi che affermano che la pasta la sera non si può mangiare oppure evitarla da un’ora in poi, chi dice di non mangiarla mai dopo le 14,00, chi dice mai oltre le 18,00, tutte tesi completamente prive di fondamento.

La prima cosa che bisogna dire e far sapere a tutti che la pasta al dente è molto più digeribile di una fetta di carne, e allora, perché una fetta di carne la sera si può mangiare e la pasta no? Con la pasta si favorisce la digestione e di conseguenza la qualità del sonno.

Mangiare la pasta la sera non è assolutamente dannoso rispetto a tanti altri alimenti che pensiamo siano migliori ma che in effetti non lo sono. Non bisogna esagerare con il quantitativo e con quello che si condisce la pasta, assolutamente non bisogna condirla con alimenti grassi.

Secondo alcuni nutrizionisti dopo le 19,00 non dovremmo mangiare assolutamente nulla, tutto potrebbe contribuire a introdurre calorie eccessive. Ricapitolando, non esiste un coprifuoco o una regola precisa per poter confermare se la pasta la sera si può mangiare oppure no, se proprio vogliamo pensare alla nostra linea e non correre rischi di ingrassare, le attenzioni che bisogna fare, sono di fare attenzione al valore calorico di ogni porzione che mangiamo, e le quantità di porzioni che ci concediamo.

