La pizza è un alimento amato in tutto il mondo, è uno tra i simboli più autentici della cucina italiana, quando la si nomina è impossibile non pensare alla sua semplicità nella preparazione, i suoi ingredienti variano secondo la tipologia ma anche a piacere di chi la prepara, dire esattamente un tipo di pizza quante calorie possa avere, è un po’soggettivo, ma comunque proveremo a dare un’indicazione attendibile esaminando le varie pizze tradizionali.

Vediamo quante calorie possono avere alcune pizze tradizionale

1)La marinara: è la più semplice da preparare, la sua ricetta consiste in un impasto a base di salsa e pomodoro. L’apporto energetico per questa pizza si aggira intorno alle 250 calorie per ogni 100 grammi di prodotto, per un’intera pizza ci aggiriamo mediamente a 700 calorie, molto dipende dall’olio che si mette, ricordiamo che ogni grammo di olio apporta 9 calorie, quindi è a discrezione di chi lo mette.

2)La margherita: quando si pensa alla pizza, la maggior parte delle volte si pensa alla margherita, pomodoro e mozzarella, nata nel 1899 con lo scopo di onorare la regina di Italia Margherita di Savoia, ha un apporto di calorie pari a 270 per ogni 100 grammi.

3)La diavola: leggermente più calorica rispetto a margherita e marinara, arriviamo intorno alle 300 calorie per ogni 100 grammi, la cosa non sorprende, consideriamo che oltre al pomodoro e la mozzarella, ci troviamo anche il salame piccante.

4)Prosciutto e funghi: questa è un’altra pizza molto apprezzata, le sue calorie possono variare tra i 290/300 ogni 100 grammi, molto dipende da chi la fa è dalla quantità di prosciutto che ci si mette sopra.

5)Ai quattro formaggi: per chi ama i formaggi è l’ideale, specialmente quando fanno l’originale con il gorgonzola, è una delizia. Il suo insieme di mozzarella, gorgonzola, fontina e a piacere un altro formaggio, fanno schizzare le calorie a 1000!!! Se si è a dieta, di certo non è l’ideale.

