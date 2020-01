MacOS Catalina: aggiornamento Pro Mode

Potrebbe arrivare il Pro Mode come nuova modalità per il sistema macOS Catalina, questo traspare dall’analisi del codice beta di macOS 10.15.3. Non è ancora chiaro, comunque se ciò sarà disponibile per tutti i Mac in commercio.

macOS Catalina: nuova funzionalità Pro Mode

Attualmente non vi sono conferme esplicite da Apple Park riguardo alla nuova funzionalità di macOS Catalina e non è dato sapere se Pro Mode verrà effettivamente inserito nella release finale di macOS 10.15.3. Tuttavia da quanto si evince da fonti americane, prossimamente il sistema operativo recente del iMac disporrà di una funzionalità Pro Mode, stando alla lettura analitica delle stringhe del codice, una funzione che dovrebbe permettere di usare il proprio Mac in maniera ottimale, alla massima espressione possibile. Non resta che attendere, di conseguenza, una eventuale comunicazione da parte di Cupertino o ulteriori conferme dagli sviluppatori.

Nella funzione macOS Catalina Pro Mode, l’utente potrà decidere autonomamente la sua durata di attivazione. Come nel caso della modalità “Non Disturbare”, in tal caso sarà possibile impostare la funzione affinché rimanga attiva fino al mattino successivo. Stando a rumors ed indiscrezioni, è possibile che la Pro Mode venga rilasciata solo per i Mac più recenti, come ad esempio MacBook Pro da 16 pollici, ma anche Mac Pro. Non resta, come detto che attendere ulteriori ragguagli e conferme dalla casa di Cupertino, per tutti coloro che posseggono un iMac aggiornato o per coloro che vorranno acquistarne uno al massimo delle sue potenzialità.

