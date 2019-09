Maggiorazione contributiva: il modulo AP 10 da compilare

Per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per lavoratori invalidi con una percentuale superiore al 74 per cento, bisogna fare domanda con il modulo AP 10. Nel modulo vengono richieste una serie di informazioni di seguito riportate.

Modulo AP10 per la maggiorazione contributiva: le informazioni richieste

La riduzione dell’età pensionabile (Decreto legislativo n. 503/1992, art.1, commi 6 e 8)

– per invalidità non inferiore all’80% (allegare modulo SS3, compilato dal medico curante),

– perché lavoratore non vedente (allegare il verbale rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria).

Incremento dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei soggetti non vedenti e ipovedenti, art. 9, c. 2, legge n. 113 del 1985 o art. 2 legge n.120 del 1991 (allegare la certificazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria)

L’incremento dell’anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di servizio effettivo (legge n.388/2000, art.80, comma 3) svolti successivamente al riconoscimento dello stato di:

sordo (allegare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria)

invalido civile in misura superiore al 74% (allegare il verbale rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria)

invalido di guerra, invalido civile di guerra (allegare copia della concessione dalla quale risulta che l’invalidità rientra nelle categorie del Decreto presidenziale n.834/1981)

invalido per causa di servizio (allegare i documenti rilasciati dall’Inail)

I benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni (legge n.271/1993) (allegare la documentazione rilasciata dall’Inail)

Incremento dell’anzianità contributiva di 10 anni per le vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, art. 3 legge n. 206 del 2004 e successive modifiche e integrazioni (allegare certificazione emessa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda, rilasciata ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n.510)

Ulteriori informazioni

Si ricorda che ulteriori informazioni possono essere richieste: al numero gratuito da rete fissa 803164 oppure al numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore, sul sito Internet dell’istituto www.inps.it o presso gli enti di patronato

Modulo da scaricare e compilare

E’ possibile scaricare, compilare e inviare il modulo da qui: AP10_Agevolazioni