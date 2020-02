Mail truffa su eredità di USD 2,5 milioni di dollari, fate attenzione

Sta girando in questi giorni una mail truffa sulla casella postale, si firma Signora Theresa Han e ha come oggetto:”Ti saluto nel nome del Signore“. La mail parla di un eredità che dovrà ricevere, dice di avere giorni limitati perchè malata di cancro, e vuole devolvere tutto in beneficenza. Allora uno si chiede, cosa centro in questa storia? Ebbene se il ricevente accetta di aiutare la signora avrà il 20% come risarcimento del suo aiuto. La lettera termina con la richiesta di rispondere alla mail il prima possibile. Cestinatela immediatamente, è un nuovo tentativo di phishing, fate attenzione non c’è niente di vero. Vi riportiamo integralmente il testo della mail, in quanto è arrivata anche a noi.

Mail truffa su eredità: testo integrale

Oggetto: Ti saluto nel nome del Signore

Caro Amato,



Ti saluto nel nome del Signore

Non riesco a immaginare come ti sentirai ricevere un’improvvisa lettera da un paese remoto nella lontana Costa d’Avorio e probabilmente da qualcuno con cui non sei molto imparentato. Mi appello a voi per esercitare un po ‘di pazienza e leggere la mia lettera che tratta con voi in questa importante transazione



Sono la signora Theresa Han, di 65 anni, in Costa d’Avorio, che soffre di malattie cancerogene. Ero sposato con Sig.Johnson Han che era un appaltatore del governo della Costa d’Avorio prima di morire dopo pochi giorni in ospedale.

Il mio defunto marito depositò la somma di US$2,5 milioni (due milioni e cinquecento mila dollari) con una banca in Costa d’Avorio. Ho sofferto di cancro, di recente, il mio medico mi ha detto che ho giorni limitati per vivere a causa dei problemi cancerogeni di cui soffro. Voglio sapere se posso fidarmi di te per utilizzare questi fondi per beneficenza / orfanotrofi e il 20 per cento sarà per te come risarcimento.

Ho preso questa decisione perché non ho figli che erediteranno questo denaro e i miei parenti di marito sono borghesi e persone molto benestanti e non voglio che mio marito guadagni soldi per essere usato impropriamente.

Vi prego di contattarmi, in modo che vi fornisca maggiori dettagli e qualsiasi ritardo nella vostra risposta mi darà spazio nell’acquisire un’altra persona buona per questo stesso scopo.



In attesa della tua risposta urgente Con Dio tutte le cose sono possibili.



La tua sorella in Cristo,



Signora Theresa Han

