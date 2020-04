Siamo ormai da due mesi chiusi in casa, passiamo dal letto alla sedia, dalla sedia al divano e poi di nuovo nel letto. E’ facile che per la maggior parte di noi possa venire il mal di schiena, e i metodi per combatterlo a casa ci sono, vediamo quali.

Mal di schiena: cosa si può fare in questo periodo di quarantena

Per il mal di schiena ci possiamo organizzare e fare esercizi che ci possano aiutare a migliorare il nostro fisico. In questo periodo di quarantena trascorriamo la maggior parte del tempo a stare in casa e spesso si può soffrire di mal di schiena, dolore al collo e cervicale.

A questo si può rimediare facendo alcuni esercizi salutari per il nostro fisico stando a casa e che servono ad alleviare i dolori nella zona lombare e cervicale. A questo si può ovviare facendo 10 esercizi, vediamo quali:

Streatching, retrocoscia gluteo: bisogna prendere un ginocchio con entrambi le mani e portarlo verso il petto, ripeterlo pure per l’altra gamba Streatching, gluteo retrocoscia: mettere un piede a terra, nel frattempo poggiare la caviglia opposta sul ginocchio piegato, mettere una mano sul ginocchio aperto spingendolo lontano da noi Forza, addominale 1: con le mani dietro la testa, piegare entrambe le ginocchia poggiando i piedi a terra, cercare di alzare le spalle da terra Forza, addominale 2: lo stesso di prima con la differenza di portare la mano o il gomito verso il ginocchio opposto in modo alternato Forza, addominale 3: piegare le ginocchia a 90 gradi, alzare la schiena appoggiando i gomiti a terra, poi allungare in modo alternato le gambe Mobilità, schiena: abbassare la zona lombare verso terra, spingere con le mani a terra e con le scapole in basso, alzare la testa in alto. Arrivati in posizione testa in basso, scapole verso le orecchie, dorso e lombare spinti in alto, il bacino in avanti Forza, addominale e schiena: allungare un braccio e portarlo vicino all’orecchio e la gamba opposta dietro. Avvicinare il gomito e il ginocchio e tornare alla posizione di partenza Forza, addominale: posare le mani sulla pancia e portarla il più dentro possibile Mobilità, cervicale: ruotare la testa nelle due direzioni, evitare movimenti bruschi e accentuati Mobilità, cervicale: portare un braccio sulla testa, inclinare la testa, poi farlo nel senso opposto

