Malattie della bocca: si rischiano carie e tumori

Secondo degli studi, le persone con malattie alla bocca, sono in numero allarmante, 3,5 milioni nel Mondo. Come primo problema alla bocca, e da lì nascono problemi più gravi, sono le carie non curate. Le persone particolarmente a rischio sono i bambini e gli anziani, i motivi possono essere economici o per la lontananza dai luoghi deputati alla cura, questo capita nei Paesi poveri. Purtroppo studi approfonditi, dichiarano che il quadro è destinato a peggiorare, tra le cose che portano ai peggioramenti sono il tabagismo, eccessivo consumo di alcol e l’alimentazione caratterizzata da un alto apporto di carboidrati.

Malattie della bocca: andiamo a vedere quali possono essere le possibili conseguenze

I dati sono molto allarmanti, la malattia paradontale, il cancro alle labbra, per non parlare dei tumori che colpiscono il cavo orale, sono malattie in continuo peggioramento, e di conseguenza va a gravare, e non poco, sui bilanci degli individui e delle famiglie. Bisogna arrivare a considerare le malattie orali come quelle del resto del fisico, e bisognerebbe garantire a sempre più persone l’accesso alle cure dentali.

È stato posto l’accento, nel Mondo, sullo stato di crisi in cui versa il settore dell’odontoiatria. Le attuali misure di salute pubblica non sarebbero assolutamente in grado di affrontare adeguatamente il problema delle malattie orali in aumento.

Segnale molto preoccupante sarebbe l’impossibilità per milioni di persone di accedere alle cure dentistiche di base. Le scienza, ma anche tutti i dentisti, affermano che la chiave per dare una svolta a questo quadro risiederebbe nel fare molta prevenzione, che dovrebbe partire, come prima cosa, nella moderazione di zucchero e tutti i suoi derivati, causa principale delle malattie della bocca.