Malattie renali: ecco come prevenirle e combatterle

In questo periodo di emergenza Coronavirus e in periodo di quarantena, ci muoviamo sempre di meno, stiamo più tempo seduti o sdraiati, e mangiamo qualcosina in più. Per queste motivazioni possiamo essere soggetti a mal di schiena, ma non è questo il problema, potremmo non riconoscerlo e confonderlo, il dolore potrebbe venire dai reni, e allora cosa bisognerebbe fare?

Malattie renali: per prevenirle ci vuole l’attività fisica

Fare del movimento con regolarità, porta beneficio a tutto l’organismo e in più, una scoperta molto recente, aiuta a prevenire anche le malattie ai reni.

In questo periodo siamo in piena sedentarietà, quelli che più sono in difficoltà sono i soggetti abituati ad andare in palestra o comunque chi aveva una vita non sedentaria, e comunque un po’ di movimento lo faceva. Ma possiamo dire che basta avere un po’ di volontà, se una persona vuole fare del movimento, stando comunque in casa, lo può fare.

La cosa che ci deve far pensare è che negli ultimi periodi sono stati fatti degli studi che hanno confermato che fare attività fisica, fa molto bene anche per prevenire eventuali malattie renali. Camminare un’ora al giorno o farsi una corsetta di almeno mezz’ora, riduce del 10% circa i rischi di sviluppare malattie renali croniche e riduce il rischio di ictus.

Anche in questo periodo di quarantena dovremmo vedere come fare per riuscire a muoverci un poco, sono proprio le ultime scoperte mediche e scientifiche che ci insegnano che se fatto con costanza, ne potremmo beneficiare sia per malattie cardiovascolari e su tutto l’organismo; camminare fa muovere gli organi di tutto il nostro corpo. L’ultima scoperta poi è molto importante perché ci dice che il beneficio si ripercuote anche sulla prevenzione delle malattie renali.

Indipendentemente da questo periodo di quarantena che non si discute, dovete camminare e fare esercizi fisici. Per questo periodo se avete il tappetto o la cyclette usateli, se avete un cane potete portare a fargli un giro, se abitate in un condominio salite e scendete le scale, se la vostra casa è fornita di giardino, uscite e camminate.

Chi avesse la possibilità in questo periodo di camminare almeno 15 minuti al giorno, fa già un passo in avanti a chi invece non ne ha nessuna possibilità, ma appena saremo liberi fate tesoro di questo consiglio e iniziate a camminare.

