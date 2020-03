Mancata liquidazione TFR – TFS 2017 ‘Croce Rossa Italiana’ (lettera aperta)

Gentile redazione di NotizieOra buongiorno, sono sempre il solito ex dipendente di Croce rossa Italiana…. incazzatissimo! Innanzitutto ringrazio tutto lo staff per l’eventuale spazio che mi accorderete per la seconda volta per ridar voce, tramite voi, a questa persistente odissea che in data di oggi 30 Marzo 2020, di NON avere ricevuto ancora nulla dalla C.R.I riguardo il TFR/TFS 2017.

Voglio sperare che la situazione in Italia, in merito a questa pandemia COVID-19 si risolva senza che io ( e molte altre persone) ci debba rimettere la vita maledicendo il sistema burocratico che fa’ più danni che il CORONAVIRUS, ed e’ proprio in situazioni come queste che il morale va’ a terra!

Ci si fa delle domande e ci si chiede di come può un preposto SISTEMA composto da persone (non da cervelli elettronici ) possa NON tenere conto dei diritti acquisiti di legge dei propri simili…..purtroppo,diciamo cosi’… conosco solo questa strada per far valere i miei diritti.

Non ho il denaro per pagare degli avvocati che SICURAMENTE accorcerebbero questi tempi biblici,attendo solo quello che mi spetta per trascorrere, se Dio vuole, una serena vecchiaia .…ed allora posso solo riscrivere queste poche righe di sfogo…….e giudicate voi come posso stare!

E mentre il SISTEMA ci pensa COME SEMPRE di come tirarla lunga o sgattaiolare, il sottoscritto spera e attende come ogni onesto e corretto cittadino Italiano, (ce’ pero’anche un vecchio detto che dice cosi’: chi vive sperando muore penando!!! !!!) quello che mi spetta ( e ripeto,come altri ex colleghi di c.r.i )

p.s: quando sono stato dimesso dall’ospedale in quanto operato a cuore aperto di triplice bypass coronarico,il chirurgo mi disse: Sig. ……..mi raccomando cerchi di condurre una vita tranquilla e senza arrabbiature ecc…ecc..!!!

Grazie ancora a tutti voi di NOTIZIEORA

