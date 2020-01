Mangiare avocado: alleato della bellezza della pelle e dei capelli

Mangiare avocado fa bene sia alla pelle che ai capelli grazie alla presenza di vitamine antiossidanti e minerali. Ormai accade da molto tempo complice i nostri tempi che ci portano a conoscenze dell’importanza di alcuni alimenti che vanno a migliorare la nostra bellezza e danno benessere al nostro corpo, tra questi c’è l’avocado.

Andiamo a vedere cosa dobbiamo sapere dell’avocado e del suo benessere che da alla pelle e ai capelli

Iniziamo a dire, per chi non lo sapesse, che l’avocado è un frutto tropicale e che viene dal Messico, è caratterizzato dalla presenza di vitamina C, E e A, importante presenza di carotenoidi che sono dei grossi alleati dell’elasticita’ dell’epidermide e che sono in grado di proteggerci dai raggi UV.

Quando parliamo di vitamina E parliamo di tocoferolo, molto importante quando parliamo di proteggere i nostri capelli e in particolare per chi ha il problema della secchezza.

Grande importanza per la pelle è la presenza di magnesio, ottimo per il nostro equilibrio e per la riduzione dello stress; la pelle è la prima parte del corpo a risentirne quando ci troviamo sotto stress, ci può essere manifestazione di rosacea o orticaria, sintomi che si vengono a creare in quanto conseguenza dello stress dando vita a questi tipi di infiammazioni.

Avocado: maschera viso e maschera capelli ricci

A parte che mangiare avocado fa molto bene, questo frutto può essere usato anche come maschera per il viso e di bellezza, ottenendo un eccellente effetto scrub. Se ne possono fare di diversi tipi, una in particolare ed è la più usata di frequente un mix tra polpa di avocado, farina di avena e succo di limone.

L’avocado può essere utilizzato anche per fare una bella maschera per chi ha i capelli ricci, appariranno più lucenti e morbidi, all’avocado per fare questa maschera non bisogna altro che aggiungere olio di oliva e miele.

