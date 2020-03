Mangiare le patate fritte surgelate: cosa ne pensa la medicina

Da qualunque parte la vogliamo vedere, è sostenuto da sempre che le patate fritte fanno male, e surgelate ancora di più. Parliamo delle patate fritte, quelle fatte a fiammifero, quelle che subiscono una pre- frittura prima di essere confezionate, risulterebbero fortemente cancerogene.

Attenzione a mangiare le patate fritte surgelate: nascondono gravi rischi per la salute

Sarebbe proprio la pre-frittura quella che sprigionerebbe le sostanze tossiche che possono nuocere alla nostra salute e al nostro organismo; una di queste sostanze è l’acrilamide, si va a formare nei carboidrati come lo sono proprio le patate, che ad alte temperature vanno a causare lo sprigionamento delle sostanze cancerogene.

La causa di tutto questo è il metodo della loro preparazione; vengono tagliate, poi lasciate essiccare, poi fritte parzialmente. Proprio questo processo è il motivo degli effetti cancerogeni, la patata si presenta croccante fuori ma rimane cruda dentro.

La domanda che ci possiamo fare e qual è la quantità di olio che può contenere la patata surgelata, e per sapere questo dobbiamo fare attenzione all’etichetta. Ci sono quelle che sono cotte nel sugo di carni bovine, grassi animali o lardo, e qui chi soffre di colesterolo ci deve stare molto lontano. Se poi all’etichetta c’è scritto che sono fritte con olio idrogenato, il colesterolo si va a ridurre.

A livello industriale le patate ricevono i medesimi processi, vengono prima lavate, poi sbucciate, tagliate e poi fritte a 180° in olio vegetale. Dopo il processo di cottura, si lasciano raffreddare e poi surgelate.

Le patate fritte, ma tutti i cibi fritti e precotti, possono provocare il cancro, in particolare se impanati con farina o pan grattato, ricchi di amido e facilmente trasformabili in cancerogeno.

Se proprio vogliamo mangiarci un bel piatto di patate fritte e consigliabile farlo con quelle a pasta gialla, il loro contenuto di amido è inferiore. Per l’olio, per procurarci quanto meno danni possibili all’organismo, usiamo l’olio con il punto di fumo più alto possibile.

Se vi viene da chiedere quante patate fritte si potrebbero mangiare, vi può venire da piangere, al massimo una porzione è formata da 6 patate, in quanto rappresentano una vera bomba di amido che va a trasformarsi in modo molto veloce in zucchero nel sangue.

