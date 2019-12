Mangiare senza ingrassare durante le feste: si può

Durante queste lunghe feste, partiamo da Natale fino ad arrivare alla Befana, è difficile mantenersi in forma e nello stesso tempo mangiare, ma con qualche giusto consiglio ci si può comunque mantenere in forma.

È possibile godersi le ferie e mangiare senza ingrassare, vediamo come

Rimanere in forma tra Natale e la Befana è davvero molto difficile, ma ci dobbiamo comunque provare. Qualche nutrizionista sconsiglia di fare delle diete preventive anche perché poi sono difficili da mantenere e il più delle volte possono diventare controproducenti.

Se però ci atteniamo ad alcune indicazioni che sono anche semplici da seguire potremmo passare queste feste indenni e rimanere comunque in forma così da evitare di ingrassare troppo. La prima cosa è prediligere gli alimenti integrali a quelli tradizionali, scegliere il pesce magro a quello con proteine classiche.

Si deve adottare la capacità di apportare le calorie prediligendo i cibi che ci saziano più velocemente. Assolutamente da evitare i digiuni, specialmente la colazione, ma anche i pranzi o la cena, bisogna mantenere la regolarità di 5 pasti al giorno per mantenere il vostro metabolismo attivo, non dovete arrivare a tavola con molta fame perché saltate qualche pasto o qualche spuntino.

Gli spuntini devono essere leggeri ma che vi danno sazietà, una frutta, uno yogurt, una bella tazza di tè.

Durante queste feste dovete fare molta attenzione a non esagerare con gli alcolici, sono molte calorici, spumante, vino e amari sono veleno per la vostra salute e la vostra linea.

Non perdete l’abitudine dello sport, del movimento in questi giorni, e se non avete questa abitudine e il momento di iniziare a muovervi. Bisogna movimentare i pomeriggi di festa spesso noiosi e molto pigri, basta anche fare solo una passeggiata anche di mezz’ora e già potrete avere giovamento alla vostra salute.

