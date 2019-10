Marchisio: addio al calcio e la sua fedeltà alla Juventus

Claudio Marchisio, ex pilastro, capitano e centrocampista della Juventus ha dato il suo addio al calcio pochi giorni fa, dopo essere andato a “svernare” in Russia, allo Zenit, per il suo finale di carriera, si è raccontato in un’intervista al Daily Mail in queste ore.

Claudio Marchisio: addio al calcio e parole dolci sul suo successore

Claudio Marchisio, l’addio al calcio del “principino” ex Juventus è arrivato pochi giorni fa, seguito da un imminente passaggio all’emittente Sky come opinionista. L’occasione, però, di sapere i freschi ricordi del campo, ha portato il Daily Mail, notiziario britannico, a chiedere un racconto della propria vita sportiva. Ha parlato della sua esperienza con campioni quali Vieira, un vero leader in campo e fuori, secondo Marchisio, ma anche del suo ruolo (e numero di maglia) ricoperto, ora, da Ramsey alla Juventus. Giocatore decisamente all’altezza delle aspettative, secondo lui.

Claudio Marchisio: addio al calcio e fedeltà alla Juve

Una scelta sorprendente quella di dire addio al calcio per Claudio Marchisio, data la sua età di 33 anni. Un’età ancora appetibile per giocare altri due o tre anni a discreti livelli, per un centrocampista. Ma il principino, in Russia, si sentiva lontano dal grande calcio che conta, lontano dalla sua casa, quella bianconera, a cui ha dedicato parole di grande fede rivelando testuale:

“In passato mi hanno cercato Manchester United e Chelsea ma la mia priorità è sempre stata la Juventus. Un’esperienza in Premier League sarebbe stata affascinante ma il mio obiettivo è sempre stato il bianconero”

Ora, per il principino (questo il soprannome che il popolo bianconero gli ha da sempre dato) ci sarà la nuova avventura negli studi Sky.

