Marco Mengoni ritorna con ‘Duemila volte’, il nuovo video è online

Ritorna uno dei cantanti più amati dell’ultima generazione. Ritorna Marco Mengoni e sembra puntare dritto al successo. Dopo un piccolo spoiler fatto dal suo collega Tiziano Ferro su Instagram, è online il video di Duemila Volte. Il video è un racconto speculare, dove in sintesi si parla di quell’immagine che noi tutti abbiamo, quell’immagine creata dagli altri che ci vedono.

Il brano non è stato scritto dallo stesso Marco Mengoni, ma da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood, il quale, nonostante il successo, sembra non voler abbandonare il suo lavoro di autore di canzoni per altri.

Il video annuncia quello che sarà Atlantico On Tour, l’ultimo disco di Marco Mengoni, in uscita il 25 ottobre.

Il video è stato rilasciato online lo scorso 14 ottobre e si accompagna con questo discorso:

“Il video si apre con l’immagine di un Marco diverso da quello che conosciamo, solo e immobile chiuso dentro una stanza illuminata fiocamente, priva di porte e di finestre. L’unico contatto con il mondo esterno sembra essere un vetro nel quale, come su uno specchio, Mengoni riesce a vedere solo il riflesso di sé. Man mano che il pezzo cresce, il mondo da fuori lo vede in uno scenario onirico, lo spia, lo filma, a rappresentare quanto possa essere diverso il modo in cui ci percepiscono gli altri rispetto a come vediamo noi stessi”.

Questa scenografia del video è stata voluta dalla stesso Marco Mengoni e concretizzata grazie al duo Shipmate e Giulio Rosati.

I diversi frame del video sono il racconto e le intenzioni della ballad che ha riportato Marco Mengoni in radio dopo Muhammad Ali, ultimo estratto da Atlantico.

Marco Mengoni su Instagram

Marco Mengoni scrive sul suo profilo Instagram, in occasione del rilascio del video, queste parole:

“500 volte mi sono trovato a pensare di aver sbagliato. 500 a guardare questi anni come conquista. 500 a chiedere tempo per riflettere. Altre 500 a cercare nella pausa un pensiero stabile. 2000 volte le passerò a ripensare alle stesse cose elencate sopra… ancora ‘insieme’ per un tassello in più”

Quali sono le date del nuovo Tour di Marco Mengoni?

Vediamo di seguito, infine, le date del nuovo tour del cantante che avrà inizio a novembre:

6 novembre Perugia, Pala Evangelisti

8, 9 e 10 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

12 novembre Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

14 e 15 novembre Conegliano, Zoppas Arena

17 novembre Pesaro, Vitrifrigo Arena

19 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum

22 novembre Roma, Palazzo Dello Sport

26 novembre Reggio Calabria, Palacalafiore

28 e 29 novembre Acireale, Pal’art Hotel

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=kvbF8sgpk8M&feature=youtu.be

