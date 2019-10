Marco Simoncelli, 8 anni fa la scomparsa

Il 23 ottobre del 2011 è un giorno che gli appassionati di MotoGp non dimenticheranno facilmente. Infatti 8 anni fa esatti se ne andava Marco Simoncelli. Il pilota di Coriano perdeva la vita nel GP di Malesia a Sepang.

Difficile trattenere le lacrime pensando al triste epilogo della vita del giovane campione italiano che nel corso della sua breve carriera era riuscito a conquistare le simpatie di tantissimi tifosi e appassionati. I folti capelli ricci ed arruffati di Marco, il viso da fumetto, l’accento romagnolo e la sua inconfondibile camminata verranno ricordati, per sempre.

Sono passati 8 anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli

La MotoGP non è più la stessa senza Marco Simoncelli e qualcosa si è rotto per sempre per coloro che lo conoscevano. Rimane il rimpianto di aver perso un grande campione, ma soprattutto il rimpianto di aver dovuto dire addio a qualcuno che era, umanamente, un vero campione del mondo.

Ma Marco Simoncelli vive oltre che nel ricordo di tanti che hanno apprezzato le sue doti anche grazie alle attività del padre. Dedicata a lui, infatti, è iniziata l’avventura del team nel Mondiale di Moto3 (2017) di papà Paolo che, nel ricordo di Marco, ha dato seguito alla sua passione per le moto.

Tra gli altri, segnaliamo che oggi anche il Milan ha voluto ricordare Marco Simoncelli, di cui il motociclista era un grande tifoso. I rossoneri, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, hanno scritto “Come corre il tempo, Sic! Diobò se ci manchi”, accompagnando queste parole con un video dell’amato e indimenticato campione.

