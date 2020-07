Marko è stato incaricato dal proprietario della Red Bull Mateschitz di riportare Vettel a casa

Prima del secondo Gran Premio della stagione al Red Bull Ring è l’argomento più discusso: un ritorno di Sebastian Vettel alla Red Bull Racing. È possibile che ciò accada nel 2021, perché secondo diverse fonti, il proprietario della Red Bull Dietrich Mateschitz vorrebbe che il pilota di 33 anni tornasse. Secondo Motorsport-Total.com ci sono prove concrete che Helmut Marko è stato incaricato da Mateschitz di riportare Vettel a casa entro il 2021. Un ritorno di Vettel avrebbe quindi conseguenze per Alexander Albon e Daniil Kvyat. Il primo verrà restituito al team AlphaTauri, mentre Kvyat sarebbe salutato.

Il giornale tedesco scrive che l’ingaggio di Vettel è molto difficile per la Red Bull. La performance di Albon deve essere molto peggiore di quella di Max Verstappen, Mateschitz deve convincere la famiglia Thai Yoovidhya (che possiede il 51 percento dell’impero Red Bull) che questa sarebbe una buona idea, e Vettel deve accettare di fare il secondo di Verstappen.

Secondo il giornalista Christian Nimmervol, Mateschitz è noto per due qualità. Prima di tutto, il miliardario austriaco ha una memoria incredibilmente buona. Vettel è stato il primo pilota affiliato alla Red Bull a ottenere una vittoria in Formula 1 (con Toro Rosso a Monza nel 2008). Inoltre, il tedesco ha ottenuto quattro titoli mondiali alla Red Bull Racing.

Inoltre, Mateschitz è conosciuto come qualcuno che è molto leale. ” Il fatto che Vettel sia ora trattato in questo modo dalla Ferrari e debba lasciare la Formula 1 come perdente nello scenario peggiore dopo una carriera straordinaria e unica danneggerà anche Mateschitz. Le persone che lo conoscono possono benissimo immaginare perchè vuole portare Vettel a casa per dargli un dignitoso addio “.

