Mascherina chirurgica: ecco come proteggere gli altri da te che la indossi

E’ stato scoperto un modo di come proteggere gli altri da te che indossi la mascherina; se ne metti due, una al dritto e una al rovescio, proteggi l’altro da te stesso. La mascherina chirurgica fa da barriera alle tue goccioline di quando ci sono eventuali colpi di tosse, saliva e starnuti, impedendo, mai al 100% che si possa raggiungere chi si trova a distanza ravvicinata, il famoso metro di distanza.

Mascherina chirurgica: ecco come proteggere te e chi ti è vicino

Diamo però una giusta collocazione alla mascherina che indossiamo per uscire e andare a fare la spesa. La mascherina deve essere usata come un modo preventivo per non diffondere il contagio, ma fate attenzione, non consideratela una corazza che vi da la capacità e la sicurezza di andare in giro perché siete diventati invulnerabili.

E’ vero che se indossiamo tutti la mascherina il proteggersi dagli altri e da te stesso diventa reciproco e di conseguenza chi la indossa protegge se stesso e anche te.

Ma c’è un altro modo per garantire la protezione a te stesso e a chi incontri, basta che usi due mascherine chirurgiche, è molto facile mettere in pratica questa soluzione.

Basta prendere due mascherine e indossarle una sopra l’altra, una per il verso giusto, l’altra al contrario, in questo modo sarai protetto tu ma proteggerai meglio anche chi incontri.

Il consiglio che viene dato è molto utile per chi vive a casa con un contagiato. Attenzione, stiamo parlando di mascherine chirurgiche, non quelle che si comprano per andare ai supermercati, quelle fanno solo scena e nient’altro. La mascherina professionale o che sia per andare a fare la spesa o quattro passi o per quando si tornerà a lavorare non serve.

Appena riprenderemo di mascherine chirurgiche ne serviranno tante, almeno una al giorno per persona che esce di casa, con questo tipo si pensa e si spera di indossare qualcosa di utile.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube