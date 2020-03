Mascherina e occhiali, come non farli appannare

La mascherina deve essere usata solo da chi presenta dei sintomi da Coronavirus e rischia di essere un contagiatore, non da chi, invece, è sano come un pesce! Nonostante tantissimi medici ripetano questo messaggio importante, sono sempre di più gli italiani che usano la mascherina quando devono uscire per fare la spesa o per recarsi dal farmacista o a lavoro. Comunque sia, è anche vero che la previdenza non è mai troppa, ma così si rischia di toglierla a chi ne ha bisogno davvero. In queste serate, poi, durante un telegionale, un’infermiera ha parlato delle difficoltà che incontra nel suo lavoro in questi giorni: troppo caldo, non si può bere per sei ore, si lavora anche di notte e soprattutto la mascherina indossata fa appannare gli occhiali non permettendo di avere una vista chiara e rischiando anche di non far bene il proprio lavoro. Come evitare questo fastidio? Dirattamente da Tokyo, in particolare dal Tokyo Metropolitan Police Department arrivano i consigli per evitare tale fastidio.

Gli inconvenienti della mascherina: come evitare che gli occhiali si appannino?

I consigli arrivano direttamente dal Giappone, in particolare dalla polizia di Tokyo che è solita usare le mascherine durante il lavoro.

Se fino ad oggi noi italiani abbiamo visto una mascherina solo in faccia ad un dottore e quindi ci fa uno strano effetto vederla su chiunque, dall’altra parte in Giappone e Cina è una cosa di tutti i giorni.

Comunque sia la polizia ha realizzato un video in cui spiega due tutorial davvero semplici per evitare che le lenti si appannino.

Il primo, invece di essere un tutorial, sarebbe più corretto chiamarlo trucco: infatti bisognerebbe soltanto piegare il quarto superiore della mascherina verso il basso.

Certo, in questo modo la stessa viene un po’ sacrificata, ma non comporterebbe alcun rischio tale trucco e soprattutto eviterà che le lenti si appannino.

Il secondo trucco, invece, aggiunge un elemento in più: un fazzoletto di carta che deve essere piegato ed inserito nella parte superiore della mascherina.

Questo fazzoletto, posizionato in tal modo, si aderirà sul naso per proteggerlo, evitando così l’appannamento delle lenti.

